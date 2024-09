So wurde Daniel Katzenberger zur Miss-Universe-Anwärterin

Dass Daniela Katzenberger (37) in den vergangenen Monaten ordentlich an ihrem Körper gearbeitet hat, dürfte vielen Fans bekannt sein. Nun soll sich ihr harter Ehrgeiz auszahlen. Bei einem Bikini-Contest landete die Fernsehbekanntheit auf dem zweiten Platz und darf damit an der Wahl zur Miss Universe teilnehmen. Doch wie hat die Kultblondine das geschafft? "Morgens gab es Kohlenhydrate in Form von Haferflocken oder Vollkornbrot. Mittags habe ich die Kohlenhydrate reduziert gegessen, habe eher Linsennudeln statt normaler Nudeln genommen. Und abends, wenn ich zu faul war zum Kochen, habe ich oft einen Shake getrunken oder mir Salat mit Feta-Käse gemacht", verrät Daniela gegenüber Bild.

Der Wettkampf ist für Daniela ganz schön herausfordernd gewesen. "Ich habe genau sechs Wochen vorher von dem Bikini-Wettkampf erfahren. Die normale Vorbereitung dauert drei Monate. Ich dachte, ich stehe dann da oben wie eine Pfälzer Leberwurst", erzählt Daniela offen. Noch dazu kam, dass ihr Gatte und Fels in der Brandung Lucas Cordalis (57) während ihres Auftritts selbst seinen beruflichen Pflichten nachkommen musste und vorzeitig die Competition verließ. Doch die Katze hatte noch weitere Unterstützung! "Meine Tochter hat mir dann extrem viel Halt gegeben. Ich habe sie immer angeguckt, weil ich daheim vor ihr immer Posing geübt habe. Ich wusste, sie ist stolz. Egal, was ich mache", schwärmt sie.

In der Vergangenheit wurde Daniela immer mal wieder Opfer von Bodyshaming – eine schwere Zeit für sie. "Wenn ich darüber nachdenke, werde ich sauer und traurig. Warum habe ich das immer so an mich rangelassen? Ich war ja nie fett. Ich hatte 72 Kilo", äußerte sich das TV-Gesicht in seiner Dokusoap "Daniela Katzenberger". Dass diese fiesen Kommentare ihr zu schaffen gemacht haben, habe sie damals versucht zu überspielen, dennoch haben sie die Worte hart getroffen: "Warum war ich denn so lustig? Ich habe meine Unsicherheit überspielt, weil ich mich so unwohl gefühlt habe in meiner Haut. Weil die mir jeden Tag so ein Zeug geschrieben haben."

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im August 2024

Daniela Katzenberger, VOX Daniela Katzenberger kurz vor dem Wettbewerb

