Das ist Mila Kunis und Ashtons Schlüssel zum Liebesglück

Mila Kunis (41) hat auf der Premiere ihres neuen Films "Goodrich" am 8. Oktober ein seltenes Interview über ihr Liebesglück mit Ashton Kutcher (46) gegeben. Die Schauspielerin erschien gemeinsam mit ihrem Co-Star Michael Keaton (73) auf dem roten Teppich und verriet gegenüber E! News, was das Geheimnis ihrer mittlerweile fast zehnjährigen Ehe sei. "Wir fühlen uns immer noch sehr jung und ich glaube, genau das hält den Funken am Leben", schwärmte Mila strahlend vor den Reportern. "Wir lachen über alles", fügte sie hinzu und betonte, wie wichtig Humor in ihrer Beziehung sei.

Auf die Frage, ob sie ihr bevorstehendes zehnjähriges Ehejubiläum als großen Meilenstein empfinde, antwortete Mila überraschend bescheiden. "Es sind erst zehn Jahre", erklärte sie lächelnd und führte aus: "So lang ist das gar nicht. Meine Eltern sind seit 50 Jahren zusammen, das ist lang!" Mit dieser Aussage unterstrich sie ihre bodenständige Einstellung und den Wunsch, ihre Beziehung nicht überzubewerten, sondern jeden Tag bewusst zu genießen.

Die Liebesgeschichte von Mila und Ashton begann bereits in ihrer Jugend, als sie gemeinsam für die Sitcom "Die wilden Siebziger" vor der Kamera standen. Obwohl beide damals nur gute Freunde waren, fanden sie Jahre später als Erwachsene zueinander. Im Jahr 2015 heirateten sie in einer privaten Zeremonie und gelten seither als eines der Traumpaare Hollywoods. Gemeinsam haben die Eheleute zwei Kinder namens Wyatt Isabelle Kutcher (10) und Dimitri Portwood Kutcher (7).

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Schauspieler

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark

