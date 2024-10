In Vergessenheit: Wie geht es krebsranker Sarah Ferguson?

Prinzessin Kate (42) und König Charles (75) sind an Krebs erkrankt. Doch es gibt bei den Royals noch jemanden, der momentan gesundheitlich zu kämpfen hat: Die Herzogin von York, Sarah Ferguson (65), plagt immer noch eine Haut- und Brustkrebserkrankung. Sie unterzog sich bereits im vergangenen Jahr einer Operation, doch die Krankheit liegt noch nicht ganz hinter ihr. "Es war eine schwierige Zeit, und ich bin noch nicht über den Berg", erzählte sie gegenüber The Sun. Weitere Infos dazu und wer sie auf ihrer Genesungsreise am meisten unterstützt, findet ihr im Promiflash-Video.

