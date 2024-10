Katherine Schwarzenegger teilt süßes Foto von Tochter Eloise

Im Juni verkündeten Katherine Schwarzenegger (34) und ihr Ehemann Chris Pratt (45) die freudige Botschaft, dass sie wieder Eltern werden. In den vergangenen Jahren haben die beiden mit Lyla Maria und Eloise Christina (2) bereits zwei gemeinsame Töchter bekommen. Vor allem der jüngste Spross der Schriftstellerin scheint der Geburt seiner kleinen Schwester schon voller Vorfreude entgegenzufiebern. Das zeigt ein neuer Schnappschuss auf Katherines Instagram-Kanal, auf dem die kleine Eloise in einem rosafarbenen Kleidchen und einer Kappe mit der Aufschrift "Big Sis" für die Kamera posiert. "Großes Schwesterchen loading...", lauten Katherines Worte in der Bildbeschreibung, denen sie ein gerührtes Emoji anfügt.

In welchem Monat sich Katherine befindet, ist bisher nicht bekannt. Allzu lange scheint sich die Zweijährige bis zur Ankunft ihrer kleinen Schwester allerdings nicht mehr gedulden zu müssen. Ende August teilte die Tochter von Action-Held Arnold Schwarzenegger (77) nämlich eine Bilderreihe von sich und ihrer Mutter Maria Shriver (68) auf der Social-Media-Plattform. Die Schnappschüsse zeigen die beiden Frauen bei einem gemeinsamen Spaziergang, wobei Katherines Bauch bereits damals zu einer beachtlichen Kugel herangewachsen war.

Katherine und Chris gehen mittlerweile seit sechs Jahren Seite an Seite durchs Leben. Im Jahr 2019 besiegelten die Bloggerin und der Guardians of the Galaxy-Star ihr Liebesglück und wagten schließlich den Schritt vor den Traualtar. Zu ihrem fünfjährigen Hochzeitstag im vergangenen Juni machte Chris seiner Liebsten ein emotionales Liebesgeständnis im Netz. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meine Süße! Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich danke dir so sehr für die Freude, die Stabilität und den Spaß, den du in mein Leben gebracht hast", schwärmte der Schauspieler unter einem niedlichen Pärchenbild der beiden.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzeneggers Tochter Eloise im Oktober 2024

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

