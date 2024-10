Keine schützende Medaille: Promi-BB-Cecilia bereut es jetzt

Mittwochnacht musste Cecilia Asoro (28) den Promi Big Brother-Container verlassen. Kurz vor ihrem Exit war sie vor die Wahl gestellt worden: Möchte sie für die Gruppe einkaufen oder zwei schützende Medaillen erhalten? Das Reality-Sternchen hatte sich für Ersteres entschieden – bereut es das nun? "Ich wäre weitergekommen, hätte ich diese zwei Medaillen genommen – das hätte ich wirklich machen sollen", stellt Cecilia etwas niedergeschlagen im Interview mit Promiflash fest.

Doch ein ausschlaggebender Punkt bewegte sie letztendlich zur Entscheidung für die Gruppe und gegen sich selbst: "Ich hatte keine Energie mehr. Ich wusste, wenn ich vielleicht rausgehe, gehen alle auf mich los und ich muss mich rechtfertigen." Vor allem mit Mitstreiterin Leyla Lahouar (28) hätte die Stimmung nach einer Entscheidung für die Medaillen kippen können, wie die Brünette vermutet: "Leyla und ich haben uns auch nicht mehr viel unterhalten. Es war eine komplett angespannte Stimmung. [...] Hätte ich das mit der Medaille gemacht, hätte es zu 100 Prozent geknallt."

Trotz der folgenschweren Entscheidung, sich gegen die Medaillen zu entscheiden, zeigte sich Cecilia nach ihrem Exit alles andere als traurig. Im Gespräch mit Promiflash betonte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie mit ihrem Ausscheiden gut leben könne. "Dadurch, dass [Promi BB] ja so lange ging und in der ersten Woche sowieso keiner rausfliegt, ist das völlig in Ordnung", erklärte Cecilia und fügte hinzu: "Wäre es ein Kampfformat gewesen, dann wäre ich schon enttäuscht, aber so auf gar keinen Fall."

Leyla Lahouar, Realitystar

Cecilia Asoro, Reality-TV-Star

