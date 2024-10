Cecilia Asoro ist nicht enttäuscht über Promi-BB-Rauswurf

Mittwochabend hieß es für Cecilia Asoro (28) Abschied nehmen: Die Reality-TV-Bekanntheit musste nach zehn Tagen Promi Big Brother verlassen, denn für sie riefen die wenigsten Zuschauer an. Wie geht es der ehemaligen Bewohnerin nun nach ihrem Exit? Gegenüber Promiflash verrät Cecilia, dass sie über ihr Ausscheiden nicht enttäuscht ist. "Dadurch, dass [Promi BB] ja so lange ging und in der ersten Woche sowieso keiner rausfliegt, ist das völlig in Ordnung", erklärt die 28-Jährige und fügt hinzu: "Wäre es ein Kampfformat gewesen, dann wäre ich schon enttäuscht, aber so auf gar keinen Fall." Sie habe sich zu 100 Prozent zeigen können und deshalb sei sie mehr als zufrieden.

Im Interview mit Promiflash gesteht Cecilia auch, dass sie sich von Anfang an keine großen Chancen ausgemalt hat. "Ich habe auch schon damit gerechnet, dass ich nicht gewinne", berichtet die einstige Dschungelcamp-Kandidatin. Sie wisse, dass sie durch ihre auffällige Art nicht bei jedem Zuschauer gut ankomme. Deshalb habe sie bereits geahnt, dass sie relativ früh ausscheiden würde. Ihren Exit nimmt Cecilia trotzdem locker: "Mir war es scheißegal – Hauptsache, ich komme ein bisschen weiter und zeige meine Persönlichkeit."

Bei "Promi Big Brother" musste Cecilia den Container bereits als Vierte verlassen. In anderen Formaten lief es für die 28-Jährige deutlich besser. In der vergangenen Staffel von Kampf der Realitystars belegte Cecilia den zweiten Platz. Ihre Silbermedaille nahm sie ebenfalls sportlich: "Natürlich bin ich traurig, weil ich es fast geschafft habe", verriet die Reality-Bekanntheit gegenüber Promiflash und fügte positiv hinzu: "Aber der größte Sieg war für mich, zu sehen, wie viele Leute hinter mir standen und wollten, dass ich gewinne."

Sat.1 Cecilia Asoro bei "Promi Big Brother" 2024

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Cecilia Asoro

