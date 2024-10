Letzter Wunsch: Shah Rukh Khan möchte am Filmset sterben

Der gefeierte Filmstar Shah Rukh Khan (58) ist mehr als drei Jahrzehnte in der Schauspielbranche tätig und aus Bollywood nicht mehr wegzudenken. In einem Interview auf dem Locarno Film Festival in der Schweiz, wo er Anfang des Jahres den Lifetime Achievement Award erhielt, enthüllt der Darsteller einen ganz besonderen persönlichen Wunsch. Auf die Frage, ob er gerne für immer schauspielern möchte, meinte der Fanliebling: "Ja, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Mein Lebenstraum ist es, dass jemand 'Action' sagt und ich dann sterbe. Sie sagen 'Cut' und dann stehe ich nicht mehr auf."

Shah Rukh betont im Laufe der Unterhaltung, wie sehr er sich wünscht, bis zum letzten Moment vor der Kamera zu stehen. Dabei sieht der Inder seine Darstellungen nicht nur als einen Job an: "Ich feiere einfach die Freuden des Lebens durch meine Schauspielerei." Laut ihr sei er dann in der Lage, etwas zu erschaffen, was Liebe und Freude teilt. Sobald ihm dies nicht gelingt, sei er unglücklich und fragt sich: "Warum habe ich die Leute im Stich gelassen? Warum konnte ich ihnen nicht genug Liebe oder Unterhaltung oder Kreativität oder wie auch immer man das nennen kann, geben?"

Der 58-Jährige kann heute auf eine sehr außergewöhnliche und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Shah Rukh ist den meisten seiner Anhänger vor allem in der Rolle des hingebungsvollen Romantikers ans Herz gewachsen, insbesondere in Filmen wie "Veer und Zaara – Die Legende einer Liebe". Bei einem genauen Blick auf seine berufliche Laufbahn ist jedoch auffällig, dass er zu Beginn selten die sympathischen Filmcharaktere verkörperte: Er spielte oft den skrupellosen Bösewicht!

Getty Images Shah Rukh Khan, September 2023

Getty Images Shah Rukh Khan, Oktober 2013

