Als Bösewicht: So begann Shah Rukh Khan seine Weltkarriere

Der Bollywoodstar Shah Rukh Khan (58) kann schon heute auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Als sogenannter König von Bollywood flimmert er seit den 90er-Jahren über die Leinwand. Seine Fans kennen und lieben den Inder vor allem in der Rolle des hingebungsvollen Liebhabers und Romantikers. Bei einem Blick auf seine berufliche Laufbahn fällt jedoch auf, dass er anfangs sehr weit von den sympathischen Filmcharakteren entfernt war. In einigen seiner ersten Bollywoodfilme verkörperte er nämlich angsteinflößende Bösewichte! So war er nur ein Jahr nach seinem Debüt im Jahr 1993 in "Baazigar" und "Darr" als psychisch gestörter Antiheld zu sehen.

An der Seite von namhaften Schauspielerinnen wie Kajol, Shilpa Shetty (49) und Juhi Chawla gelang ihm damals eine überzeugende Darstellung der Schurken. Seine Bemühungen wurden schnell belohnt und sein Talent gewürdigt. So erhielt er 1993 bei den Filmfare Awards direkt eine Auszeichnung als bester Schauspieler für seinen Auftritt als Mörder in "Baazigar". In den folgenden Jahren gelang ihm ein überraschender Wandel seines Images. Die einstigen Bösewichtrollen ersetzte er durch die des Charmeurs und aufopferungsvollen Helden. In absoluten Blockbustern wie "Dilwale Dulhania Le Jayenge" und "Kuch Kuch Hota Hai" verzauberte er als einer der ersten indischen Schauspieler überhaupt ein globales Publikum mit Millionen von Fans.

Im Laufe seiner über dreißigjährigen Karriere drehte er über achtzig Filme und wurde mit unzähligen internationalen Auszeichnungen geehrt. Seine Fans mussten 2018 allerdings eine vierjährige Auszeit des Ausnahmetalents hinnehmen. Im vergangenen Jahr kehrte Shah Rukh jedoch gleich mit drei neuen Filmen wieder auf die große Leinwand zurück. Wie sich herausstellte, wurden alle seine Veröffentlichungen zu rekordbrechenden Kassenschlagern.

Shah Rukh Khan und Kajol, Dezember 2015

Deepika Padukone und Shah Rukh Khan

