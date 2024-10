Nie wieder Spieler? Tom Brady kauft Anteile von NFL-Team

Tom Brady (47) schlägt neue Wege in der NFL ein. Wie mehrere Medien berichten, darunter die Plattform NFL Deutschland, hat der ehemalige Star-Quarterback Anteile der Las Vegas Raiders gekauft. Knapp fünf Prozent gehören nun Tom. Doch das bringt nicht nur Vorteile mit sich. Manche Fans wollten sein Comeback als Spieler nie ganz aufgeben – aber vorerst wird daraus wohl nichts werden, denn als Mitbesitzer der Raiders darf der US-Amerikaner nicht mehr für eines der Teams spielen, es sei denn, er verkauft die Anteile wieder. Darüber hinaus darf er weder Schiedsrichter noch die Spieler öffentlich kritisieren oder Trainingseinheiten und -stätten anderer Teams besuchen. Außerdem ist es Tom jetzt nicht mehr erlaubt, auf andere Spieler oder Teams zu wetten.

Mit dem Kauf der Raiders-Anteile scheint Tom sich weiter in seiner geliebten NFL engagieren zu wollen. In dieser Saison feierte er zudem sein Debüt als Kommentator für den Sportsender Fox. Eine Aufgabe, in der der 47-Jährige offenbar richtig aufgeht. "Das macht mir Spaß, also ich kann mich nicht beklagen. [...] Mein Leben ist ziemlich erfüllt", freute Tom sich im Interview mit People. Während der mehrfache Super Bowl-Gewinner von den Fans im Stadion meist mit tosendem Applaus begrüßt wird, gab es aber auch schon Kritik an seiner Arbeit. In der Radiosendung "Evan und Tiki" ließen die Moderatoren beispielsweise kein gutes Haar an ihm: "Ich finde, er war furchtbar. Ich finde, er ist eine Schande für diesen Beruf. So schlecht ist er. Er ist einfach schrecklich."

Nach langem Hin und Her beendete Tom im Februar 2023 seine Karriere als Footballprofi. Bei Instagram wandte er sich an seine Fans und erklärte: "Ich komme direkt zum Punkt. Ich trete zurück. Endgültig." Auch wenn der Sportler ein Comeback wohl ausgeschlossen hatte, gab es Menschen, die daran glaubten, ihn eines Tages wieder spielen zu sehen. So meinte der Experte Richard Eisen zu wissen, dass Tom sich nicht vom Football verabschieden könne. "Ich habe von etlichen Leuten gehört: Tom Brady ist wohl doch noch nicht fertig mit Football", erzählte er in seinem Podcast "The Rich Eisen Show". Er meinte sogar, der dreifache Vater habe großes Interesse an den Miami Dolphins.

Getty Images Tom Brady bei dem Netflix-Event "The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady"

Getty Images Tom Brady, Quarterback

