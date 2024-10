Promi-BB-Max erzählt von seinen Anfängen als Profifußballer

Im Promi Big Brother-Whirlpool quatschen die Männer mal wieder über ihr Lieblingsthema: Die Fußballkarriere von Max Kruse (36). Der ehemalige Nationalspieler erzählt, dass er auf Umwegen in die Branche gerutscht sei – zunächst habe er einen ganz normalen Bürojob angestrebt. "Ich habe eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. Ich musste manchmal um drei Uhr aufstehen, weil es in der Spedition um fünf Uhr anfängt. Also um drei Uhr aufstehen und dann bin ich mit dem Fahrrad 15 Kilometer zur Arbeitsstelle gefahren", erinnert er sich. Doch auch damals habe er schon jede freie Minute für den Fußball genutzt und sich in seinen Pausen mit Sit-ups und Seilspringen fit gehalten.

Dann führte ihn sein Weg vom Dorf-Fußballklub zum ersten Profi-Verein Werder Bremen – seine Ausbildung musste er dementsprechend nach nur einem halben Jahr abbrechen. Wenn es nach Max gegangen wäre, hätte er sich wohl gänzlich dem Sport gewidmet. "Aber da muss man ganz ehrlich sagen, meine Eltern hätten das niemals zugelassen", erzählt er. Dementsprechend habe er nebenbei eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann absolviert. Sein Promi-BB-Mitbewohner Mike Heiter (32) ist sichtlich beeindruckt von Max' Disziplin. "Ich finde, das ist schon wichtig, etwas Ordentliches zu lernen, weil man dann immer etwas in der Hinterhand hat", betont der Realitystar.

Der perfekte Zeitpunkt für Mike, um von seiner eigenen Karriere im Fußball zu erzählen: Er plaudert aus, er sei als Jugendlicher ebenfalls von einem Profi-Verein angesprochen worden. "Sie würden mich abholen und auch wieder nach Hause bringen. Aber mein Fußballplatz war genau gegenüber, fünf Meter", schildert der einstige Dschungelcamp-Bewohner und fügt dann nachdenklich hinzu: "Ich bin da geblieben. Bin ich nicht hingegangen. Hätte auch mein Moment sein können."

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidat Max Kruse

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidat Mike Heiter

