Zerplatzte Max Kruses WM-Traum wegen einer wilden Nacht?

Bei Promi Big Brother werden pikante Storys ausgepackt! Während eines Gesprächs unter Männern beginnt Max Kruse (36) von seinem einzig wahren Fußballtraum zu erzählen. "Das Einzige, was ich wirklich gerne mitgenommen hätte, ist, Weltmeister zu werden", verrät der Kicker gegenüber Matthias Höhn (28), Daniel Lopes (47) und Mike Heiter (32), während sich die Promi-BB-Stars in einem Whirlpool entspannen. Diesen Traum verbaute sich Max allerdings von ganz alleine. Denn der Sportler bestellte sich vor rund zehn Jahren eine Escort-Dame in ein Hotelzimmer. Blöd nur, dass sein damaliger Co-Trainer Hansi Flick (59) sein Vorhaben mitbekam und ihm einen Strich durch die Rechnung machte. "Zwei Tage vor der offiziellen Nominierung des Kaders hat mich der DFB angerufen: 'Wir müssen mit dir noch ein Kurzporträt drehen für die vorläufige Kader-Nominierung'. Und wenn du das hörst, denkst du ja, du bist in der Vorläufigen", erklärt Max und fügt hinzu: "Da ruft mich der Trainer an und ich dachte: 'Oh geil, der Löw ruft mich an und sagt mir, ich bin dabei'. 'Ja Max, wir haben uns entschieden, dass du nicht dabei bist.' Ich bin aus allen Wolken gefallen."

Für Max war dieser Anruf wohl doppelt bitter. Immerhin hat die deutsche Nationalmannschaft im Jahr 2014 tatsächlich den Titel mit nach Hause gebracht – ohne den 36-Jährigen. Das Gespräch zwischen dem Fußballer und seinen Vorgesetzten soll zudem nicht ganz freundlich gewesen sein. "Wie sie mit mir geredet haben, fand ich hinterhältig", erinnert sich Max und fügt hinzu: "Sie haben gesagt: 'Wir sind mit deinen Leistungen zufrieden. Wenn das rauskommt, ist das aber ein richtig schlechtes Bild, das kannst du nicht machen. Du kannst dich jetzt entscheiden, entweder konzentrierst du dich auf den Fußball, oder du spielst keine WM im Sommer.'"

Max packte bereits vor wenigen Tagen mit vergangenen Geschichten und Geständnissen aus. Abseits des Fußballs ließ der Ehemann von Dilara Kruse wohl nichts anbrennen. "Ich war richtig assi. Ich habe es immer gehasst, jemandem ins Gesicht zu sagen, ich will dich nicht mehr. Ich kann das irgendwie nicht und da habe ich mir immer irgendwas ausgedacht. Ich war jung", erklärte er in der Container-WG. Mittlerweile habe sich das Blatt aber gewendet. Seit einigen Jahren ist er mit Dilara zusammen, mit der er mittlerweile auch verheiratet ist.

Anzeige Anzeige

Joyn Matthias Höhn, Mike Heiter, Daniel Lopes und Max Kruse bei "Promi Big Brother", 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Max und Dilara Kruse

Anzeige Anzeige