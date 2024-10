Verführung pur: Poppy Delevingne im wilden Leopardenkleid

Heiß, heißer, Poppy! Poppy Delevingne (38) zeigte sich in einem aufregenden roten Kleid mit tiefem Dekolleté, als sie am Donnerstag bei der Launch-Party des Labels "DeBute" auftauchte. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist die Schauspielerin in einem figurbetonten Midikleid mit Leopardenmuster und BH-Applikation zu sehen. Das Kleid, ausgestattet mit einem gewagten Beinschlitz, setzt ihre Kurven perfekt in Szene. Für das Mode-Ereignis, das in einem angesagten Brunchspot in Bristol stattfand, verzichtete Poppy ganz auf auffällige Accessoires und ließ das Outfit für sich sprechen. Ihre langen blonden Haare hatte sie zu einem schicken Dutt zurückgesteckt, während sie ihrem Look mit kniehohen schwarzen Lederstiefeln das gewisse Extra verlieh.

Die Fashion-Party, die vom Designer-Duo Lola Bute und Jazzy De Lisser veranstaltet wurde, stand ganz im Zeichen von Schwesternschaft und Weiblichkeit. Während die Gastgeberinnen in eleganten schwarzen Seidenkleidern glänzten, zog Poppy nicht nur mit ihrem Ensemble, sondern auch durch ihren neuen Freund, der allerdings nicht auf dem Event zugegen war, die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich. Kürzlich wurde enthüllt, dass sie mit Archie Keswick, einem Absolventen des prestigeträchtigen Eton-Colleges und Ex-Freund von Hollywoodstar Sienna Miller (42), zusammen ist. Der über 7 Milliarden Euro schwere Geschäftsmann ist Hotelerbe und gilt in England laut Daily Mail als einer der "begehrtesten Junggesellen, von dem niemand gehört hat".

Vor wenigen Wochen sprach Poppy zum ersten Mal öffentlich über das Thema Scheidung und den Druck, den sie verspürte, als sie sich von ihrem Ehemann James Cook, 44, trennte. Die beiden waren acht Jahre verheiratet, bevor sie sich 2022 trennten. Sie erklärte: "Es hätte wahrscheinlich schon früher enden sollen, und ich denke, einer der Gründe, warum es nicht so kam, ist dieses Stigma, was einfach unglaublich ist", verriet sie im Origins with Cush Jumbo-Podcast. Das Model bedauere besonders, dass Frauen sich oft als "beschädigte Ware" fühlten, wenn sie sich scheiden lassen. Poppy betonte, wie schwierig dieser Entschluss war, insbesondere für Frauen Ende dreißig, die noch keine Kinder haben: "Es ist keine leichte Entscheidung, das steht fest."

Getty Images Poppy Delevingne im Oktober 2024

Getty Images Poppy Delevingne und James Cook bei den London Evening Standard Theatre Awards 2017

