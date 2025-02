Poppy Delevingne strahlt auf neuem Babybauch-Schnappschuss

Poppy Delevingne (38) hat ihren wachsenden Babybauch auf Instagram präsentiert und ihre Fans mit einer Reihe von Bildern aus ihrem Januar begeistert. Das Model, das sein erstes Kind mit seinem Freund, dem Milliardär Archie Keswick, erwartet, teilte ein bezauberndes Spiegel-Selfie, auf dem es seinen Babybauch in einem lockeren weißen Hemd umarmt. "Mein bisher trockenster Januar", scherzte Poppy in der Bildunterschrift und spielte damit auf ihren Verzicht auf Alkohol an. Neben diesem strahlenden Moment zeigte sie auch Schnappschüsse von einem Mädelsabend, einer Kuschelrunde mit ihrer Nichte und einem Hund sowie einem gemütlichen Abend vor dem Kamin.

In einem Interview mit Elle UK verriet Poppy, dass sie und Archie ein Mädchen erwarten. Die zukünftige Mutter strahlte voller Vorfreude und erklärte, dass sie eigentlich immer dachte, sie wolle das Geschlecht nicht im Voraus wissen. "Aber als wir die Möglichkeit hatten, es zu erfahren, konnten wir nicht widerstehen", erklärte sie. Poppys Schwestern, die Schauspielerin Cara Delevingne (32) und die Unternehmerin Chloe Delevingne (39), seien überglücklich und hätten den Babybauch bereits liebevoll in die Arme geschlossen. Die Schwangerschaft, die sie zunächst geheim gehalten hatten, wurde bei einer Anprobe für eine Burberry-Show im letzten Herbst entdeckt – ein Moment, den sie als "magisch" beschrieb.

Poppy, die zuvor mit James Cook verheiratet war, hat stets betont, wie wichtig ihr die Familie ist. Die enge Verbindung zu ihren Schwestern war in schwierigen Zeiten ein großer Halt. Ihr Partner Archie blickt ebenfalls auf keine gewöhnliche Biografie zurück: Der Sohn aus der milliardenschweren Keswick-Dynastie wird oft für sein sportliches Talent und seine Partylaune gelobt – doch die Beziehung zu Poppy scheint ihn geerdet zu haben. Gemeinsam mit ihm erlebt das Model nun das ersehnte Mutterglück, auf das sie lange gehofft hatte.

Anzeige Anzeige

Spread Pictures / MEGA Poppy Delevingne bei der Pariser Fashion Week, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Poppy Delevingne im Oktober 2024

Anzeige Anzeige