Großes Fest: Amy Childs feiert erstes Weihnachten mit Twins

Amy Childs (33) steht ein stressiges Fest bevor. Erst im Frühjahr ist die The Only Way Is Essex-Darstellerin wieder Mama geworden. Nach ihren Kindern aus früheren Beziehungen durfte sie zusammen mit ihrem Partner Billy Delbosq Zwillinge auf der Welt begrüßen. Mit nur wenigen Monaten feiern die Twins nun ihr erstes Weihnachten – und für das Fest fährt Amy richtig auf!

Gegenüber Ok! erzählt Amy, dass das erste Fest ihrer Zwillinge eher hektisch als besinnlich wird. "Dieses Jahr haben wir viel zu tun, denn Bill und ich laden 18 Leute zum Abendessen ein. Wir haben die ganze Familie zu Besuch, es könnte also etwas hektisch werden", plaudert die Britin aus. Der Stress der Vorbereitungen scheint ihr aber gar nichts auszumachen, denn an Weihnachten drehe sich alles um die Familie. Und auch ihre Zwillinge sind bereit für die Feiertage: "Sie sind schon sehr in Weihnachtsstimmung. Die Zwillinge sind aber noch ein bisschen zu jung, um das alles zu verstehen."

Amy will sich über Weihnachten aber auch ein paar Tage entspannen. Denn das scheint sie nach den Turbulenzen der Geburt auch zu brauchen. In ihrer TV-Show "Twin Life" offenbarte sie, wie dramatisch die Geburt der Zwillinge verlaufen war: "Ich hatte einen Notkaiserschnitt." Zu allem Übel hatte ihr Sohn dann auch noch auf die Neugeborenenstation gemusst, weil sich Flüssigkeit in seiner Luge gesammelt hatte.

