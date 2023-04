Nach Geburt: Amy Childs teilt erstes Foto von Zwillingen!

Amy Childs (32) teilt ihr Glück jetzt auch mit der ganzen Welt! Vor wenigen Tagen wurde der Alltag der britischen TV-Persönlichkeit komplett auf den Kopf gestellt: Die einstige The Only Way Is Essex-Darstellerin und ihr Freund Billy Delbosq durften ihre Zwillinge auf der Welt begrüßen. Bislang bekamen die Fans des Paares die Kleinen noch nicht zu Gesicht. Doch jetzt veröffentlichte Amy die ersten Schnappschüsse von ihren Babys im Netz!

Auf Instagram teilte die die Influencerin kurz nach der Geburt diese ersten zwei Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Billy und den zwei kleinen Babys auf einem Krankenhausbett sitzt. "Willkommen auf der Welt, unsere wunderschönen kleinen Zwillinge", schwärmte Amy und fügte hinzu: "Mami und Papi lieben euch so sehr. Wir waren die vergangenen Tage in einer kompletten Babyblase." Jetzt sei ihre Familie endlich komplett.

Zusätzlich machte Amy ihrem Freund Billy eine süße Liebeserklärung – der stolze Vater hat ihr nach der Geburt nämlich offenbar direkt tatkräftig unter die Arme gegriffen. "Billy, du warst die vergangenen Tage unglaublich!", betonte sie und brachte ihre Gefühle zum Ausdruck: "Ich liebe dich so sehr!"

Getty Images Amy Childs bei den National Television Awards 2021

Instagram / amychilds1990 Billy Delbosq und Amy Childs mit ihren Zwillingen, April 2023

Getty Images Amy Childs im Mai 2022 in London

