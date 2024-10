Heimliche Hochzeit? Fans spekulieren um Zach Braffs Ring

Erst letzte Woche wurde Zach Braffs (49) neue Beziehung mit der Singer-Songwriterin Frances Whitney bekannt. Wie Daily Mail berichtete, sollen die beiden bei einem romantischen Dinner in West Hollywood gesichtet worden sein. Jetzt brodelt die Gerüchteküche erneut: Haben die beiden etwa heimlich geheiratet? In einem Video zur Promotion der zweiten Staffel der Comedy-Serie "Shrinking", bei der Zach für einige Episoden Regie führte, fällt ein Detail besonders auf: der schwarze Ring an seinem Finger.

In dem besagten Instagram-Video teaserte Zach eine "große Ankündigung" an und scherzte dabei: "Nein, Donald und ich heiraten nicht" – in Anspielung auf seinen Freund und "Scrubs"-Kollegen Donald Faison (50), mit dem er möglicherweise bald wieder zusammenarbeiten könnte. Diese Aussage heizte die Spekulationen über eine geheime Hochzeit nur noch weiter an. "Warum trägst du einen Ehering? Hast du geheiratet?", fragte ein Fan neugierig. Ein anderer kommentierte: "Trägt er immer einen Ring am Ringfinger???? Haben wir eine Hochzeit verpasst?" Einige Follower vermuteten jedoch auch, dass es sich bei dem Ring um einen Oura-Ring handeln könnte, ein Hightech-Schmuckstück zur Gesundheits- und Aktivitätsüberwachung.

Zach hatte sich letztes Jahr nach drei Jahren Beziehung von der Schauspielerin Florence Pugh (28) getrennt. Seither hat er sein Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Umso überraschender war es, als er kürzlich beim Verlassen eines Restaurants in inniger Umarmung mit einer Frau gesehen wurde. Zwar waren Zach und seine neue Liebe bereits mehrfach zusammen gesichtet worden, doch erst jetzt wurde bekannt, dass es sich bei seiner Begleitung um die aufstrebende Musikerin Frances Whitney handelt – einst professionelle Volleyballspielerin.

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff in London, März 2023

