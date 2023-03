Florence Pugh fand es nicht schwer mit Ex Zach zu arbeiten

Ex-Paare können oft nicht gut miteinander arbeiten, doch Florence Pugh (27) und ihr Ex Zach Braff (47) beweisen das Gegenteil. Die Schauspielerin und der Ex-Scrubs-Darsteller waren von 2019 bis Anfang 2022 zusammen, bevor sie sich einvernehmlich trennten. Dass die beiden ein gutes Verhältnis zueinander pflegen, beweist auch die Zusammenarbeit an ihrem aktuellen Projekt: Jetzt beschrieb Florence, wie die Arbeit mit Zach war!

Florence' neuer Film 'A Good Person' wurde von Ex Zach geschrieben – beim Dreh führte er auch Regie. In einem Page Six-Interview erklärte Florence jetzt: "Da wird es nie Probleme geben. Wir waren auch noch zusammen, als wir den Film gemacht haben. Abgesehen davon respektieren wir uns sehr." Anweisungen von ihm für einen Film entgegenzunehmen, werde nie ein Problem sein, erläuterte sie weiter.

In einem Instagram-Post bedankte sich Florence nun ebenfalls bei dem Cast und der Crew rund um ihren neuen Film: "Das ist unser Baby! [...] Wir können uns glücklich schätzen, dass so viele talentierte Leute uns ihr Vertrauen geschenkt und mitgemacht haben! Obwohl es nur ein kurzer Dreh war, gehe ich davon aus, dass wir viele Leute beeinflussen werden!"

