Zach Braff macht Hoffnung: Gibt es ein "Scrubs"-Comeback?

Scrubs-Fans aufgepasst: Zach Braff (49), bekannt als Dr. John "JD" Dorian aus der erfolgreichen Sitcom, heizt die Gerüchte um ein mögliches Revival der Serie an! In einem Interview mit Entertainment Tonight spricht der Schauspieler über die Chancen einer Neuauflage und zeigte sich dabei optimistisch. "'Scrubs' ist eine Disney-Show. Bill (55) [Lawrence] hat einen Vertrag mit Warner Bros. Wenn diese beiden Unternehmen sich einig werden, glaube ich, dass die Fans bekommen, was sie wollen. Ich denke, es wird passieren", meint der Hollywoodstar.

Abseits der geschäftlichen Hürden liegen die Chancen also gut! Der 49-Jährige erklärte weiter, dass er nach wie vor eng mit seinen ehemaligen Co-Stars verbunden sei und sich darüber freuen würde, sie am Set wiederzusehen. "Es wäre so viel Spaß, mit all meinen Lieblingsmenschen zusammenzuarbeiten. Wir hängen immer noch viel zusammen ab", gibt Zach preis. Mit Elliot-Darstellerin Sarah Chalke (47) sei er kürzlich im Urlaub gewesen und das kommende Wochenende verbringe er mit Serienschöpfer Bill Lawrence am Strand. Dieser betonte kürzlich auch, dass er Interesse an einem "Scrubs"-Reboot hätte, aber würde lieber einen Film als eine TV-Show produzieren. "Es würde nicht nur Spaß machen, zu sehen, wo die Figuren, die ich früher geliebt habe, jetzt sind, sondern auch zu sehen, wie ein junger Arzt heutzutage aussieht, was die Kinder angeht, die nach ihnen kommen", schilderte er im Interview mit LadBible.

"Scrubs" startete im Jahr 2001 bei NBC und lief dort sieben Staffeln lang, bevor die Serie abgesetzt wurde. ABC übernahm dann das Format und sendete zwei weitere Staffeln, bevor die Comedy-Show im Jahr 2010 nach insgesamt neun Staffeln endete. "Scrubs" wurde für mehrere Primetime Emmy Awards sowie andere Preise nominiert – auch Zach konnte sich durch seine Rolle als JD neben drei Golden Globe-Nominierungen auch zwei Emmy-Nominierungen einholen. Es bleibt abzuwarten, ob und wann die beiden Produktionsfirmen zu einer Einigung kommen, um den Fans der Serie den Traum eines Revivals zu erfüllen.

Getty Images Die "Scrubs"-Hauptdarsteller Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison

Getty Images Der Cast von "Scrubs", darunter Judy Reyes, Zach Braff, Sarah Chalke und Robert Maschio

