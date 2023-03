Florence Pugh rockt den Red Carpet mit Ex-Freund Zach Braff

Florence Pugh (27) und Zach Braff (47) sind auch nach der Trennung ein starkes Duo! Die Schauspielerin und der Scrubs-Darsteller hatten ihre Beziehung 2019 offiziell gemacht. Nachdem es sogar Gerüchte um eine heimliche Hochzeit gegeben hatte, gab Florence vergangenen August bekannt, dass die beiden seit Beginn des Jahres getrennte Wege gehen. Dennoch arbeiteten sie weiterhin gemeinsam an Zachs Film und pflegen wohl auch privat ein gutes Verhältnis: Nun zeigen sie sich gemeinsam auf dem Red Carpet!

Am Mittwoch feierte Zach die Premiere seines Films "A Good Person" in London. Der 47-Jährige schrieb das Drama, in dem seine Ex-Freundin die Hauptrolle spielt. Beide sind auch Produzenten des Films und präsentieren sich auf dem roten Teppich als stylishes Team: Zach posiert lässig in einem karierten Anzug und legt den Arm um seine Verflossene. Ein weißes Hemd und schwarze Schuhe vervollständigen den Look. Auch Florence entschied sich für eine karierte Hose. Dazu trägt sie ein mit Steinen besetztes Top in Schwarz, das an den Seiten offen ist. An ihren Abendhandschuhen sind schwarze Bänder angebracht, die dem Outfit besondere Eleganz verleihen.

Dass die 27-Jährige so selbstbewusst mit ihrem Ex auftritt, könnte wohl auch daran liegen, dass sie wieder glücklich vergeben ist. Sie wurde bereits mehrmals händchenhaltend mit dem Londoner Fotografen Charlie Gooch gesehen. Zu der Beziehung hat die Schauspielerin sich noch nicht geäußert.

Anzeige

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff

Anzeige

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de