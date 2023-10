Gemeinsame Dates: Ist diese Frau Zach Braffs neue Flamme?

Hat er etwa wieder eine neue Flamme? Drei Jahre waren Zach Braff (48) und Florence Pugh (27) gemeinsam durchs Leben gegangen. Im August des vergangenen Jahres zerbrach das Liebesglück dann allerdings. Zuvor hatten der Schauspieler und die Sängerin ihre Trennung allerdings monatelang geheimgehalten. Inzwischen ist Florence wieder glücklich vergeben. Nun scheint es fast so, als hätte auch der Scrubs-Schauspieler wieder sein Glück gefunden.

Zach wurde am Samstag nämlich beim Verlassen des Coldplay-Konzerts in Los Angeles mit einer geheimnisvollen Frau gesehen. Das belegen Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Er machte eine lässige Figur in einem blauen Top und einer Röhrenjeans, während er sich in eine Jeansjacke hüllte und sein Gesicht mit einer Baseballkappe verbarg. Währenddessen sah die brünette Schönheit in einem beigen Trenchcoat, blauen Jeans und einem schwarzen Oberteil ziemlich schick aus.

Zach und Florence scheinen sich trotz ihrer Trennung noch gut zu verstehen. Anlässlich ihres Geburtstages hatte er der Musikerin beispielsweise eine süße Botschaft mit einem Bild von ihr auf den Hollywood-Hills gewidmet. "Alles Gute, Legende", hatte Zach zu dem Schnappschuss auf Instagram geschrieben.

Anzeige

Getty Images Zach Braff, März 2023

Anzeige

Getty Images Zach Braff, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Zach Braff, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de