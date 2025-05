Zach Braff kehrt als J.D. in "Scrubs"-Reboot zurück

Zach Braff (50) wird die Rolle des Dr. John Dorian alias J.D. im geplanten Reboot der beliebten Serie Scrubs erneut übernehmen. Die Ankündigung erfolgte nach intensiven Verhandlungen, unter anderem über den Drehort: Zach setzte erfolgreich durch, dass die Serie in Los Angeles statt in Vancouver produziert werden soll. Die Neuauflage wird von Disney in Zusammenarbeit mit 20th Television entwickelt, während Bill Lawrence (56), der Schöpfer des Originals, als ausführender Produzent an Bord ist – jedoch nicht als Showrunner, berichtet EW.

"Scrubs" lief ursprünglich von 2001 bis 2010 und folgte dem chaotischen Alltag einer Gruppe von Ärzten im Sacred Heart Hospital. Als J.D. fungierte Braff in der Hauptbesetzung nicht nur als Erzähler, sondern auch als emotionaler Kern der Serie. Bereits seit Jahren hatten Zach, Bill und andere Teammitglieder über eine Rückkehr gesprochen, und die Idee eines Reboots in Kombination mit einer Fortsetzung wurde von den Fans begeistert aufgenommen. Neben Zach könnten weitere Originaldarsteller zukünftig dazustoßen, wie Donald Faison (50), J.D.s bester Freund Dr. Christopher Turk, Sarah Chalke (48) alias Elliot Reid, Judy Reyes (57), die Carla Espinosa verkörpert, und John C. McGinley (65) in der Rolle des Perry Cox.

Abseits der Serie verbindet Zach und seinen ehemaligen Co-Star Donald eine enge Freundschaft. Zusammen moderieren die beiden seit 2020 den beliebten Podcast "Fake Doctors, Real Friends", in dem sie witzige Anekdoten vom "Scrubs"-Set und aus ihrem Leben teilen. Zach, der neben der Schauspielerei inzwischen auch als Regisseur tätig ist, arbeitet auch mit Bill Lawrence häufiger zusammen – unter anderem für Serien wie "Ted Lasso" und "Shrinking". Immer wieder hatte er seine Begeisterung für ein Revival von "Scrubs" geäußert. "Ich denke, es wird passieren", sagte Zach optimistisch im vergangenen Jahr und betonte, wie viel Freude es allen Beteiligten bereiten würde. Nun steht seiner Rückkehr ins Sacred Heart Krankenhaus nichts mehr im Wege.

EVERETT COLLECTION, INC. "Scrubs"-Cast

Getty Images Zach Braff, Sarah Chalke und Donald Faison beim Vulture Festival, 2018

