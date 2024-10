Vertrautes Kuscheln: Ist das womöglich Zach Braffs Freundin?

Ist Zach Braff (49) etwa wieder in festen Händen? Der Scrubs-Star wurde am Dienstagabend in West Hollywood in Begleitung einer unbekannten jungen Frau gesehen. Mehrere Bilder, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen die beiden in einem sehr vertrauten Moment. Während sie nach dem Abendessen im Sushi-Park, einem beliebten Promi-Hotspot, das Lokal verließen, schlang der Schauspieler seine Arme von hinten um die Brünette und beglückte sie mit einem zärtlichen Kuss auf den Nacken. Nach ihren Gesichtern zu urteilen, scheinen die beiden voll und ganz in ihre Zweisamkeit vertieft gewesen zu sein.

Weitere Details über die zwei sind nicht bekannt. Allerdings wurde der Serienstar schon vor rund einem Jahr bereits des öfteren auf Dates mit einer Dame gesehen, die seiner jüngsten Begleitung auf Aufnahmen der Daily Mail ähnlich sieht. Damals verließen sie zusammen das Coldplay-Konzert in Los Angeles. Es könnte also wohl gut sein, dass es sich dabei um die gleiche Begleitung handelt und dass die beiden schon länger gemeinsam durchs Leben gehen. Bezüglich seines Liebeslebens hält sich der 49-Jährige seit der Trennung von Ex-Freundin Florence Pugh (28) jedoch bedeckt.

Mit der "Midsommar"-Darstellerin war Zach drei Jahre in einer Beziehung. Im August 2022 verkündeten sie jedoch ihre Trennung – das gemeinsame Liebesglück sei schon länger zerbrochen gewesen. Dennoch pflegen er und Florence ein gutes Verhältnis zueinander. Die beiden arbeiteten ein Jahr nach der Trennung sogar zusammen an einem Film. Das sei alles kein Problem, denn: "Nun, wir lieben uns. Wir lieben uns und wir sind Freunde", erklärte Zach ihren Umgang in einem "Jess Cagle Show"-Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zach Braff bei der "Bad Monkey"-Premiere im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff in London, März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige