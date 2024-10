Julian Claßen und Bibi Heinicke brauchten "Mut" für Reunion

Bianca Heinicke (31) und Julian Claßen (31), die sich vor zwei Jahren trennten, haben kürzlich ein überraschendes Wiedersehen gefeiert. Die beiden YouTube-Stars nahmen gemeinsam eine Folge für Julians Podcast "Die Petze und der Besserwisser" auf. Dabei zeigten sie, wie gut sie als Co-Parents für ihre zwei gemeinsamen Kinder funktionieren. Ihr harmonisches Verhältnis sei jedoch auch harte Arbeit: "Dass das alles so gut zwischen uns funktioniert, ist auch aus sehr viel Mut entstanden", machte Bianca im Laufe des Podcasts deutlich.

Auch wenn Julian und Bibi nicht mehr zusammen sind, sind sie sich offenbar in vielen Dingen einig. Vor allem, wenn es darum geht, Verantwortung für ihre Kinder zu übernehmen. "Ich glaube, es ist schwierig, wenn man Vater oder Mutter ist, dann das Wort verantwortungsvoll nicht auf sich beziehen zu lassen", erklärte der 31-Jährige im Podcast. Und auch Bibi stimmte ihm voll und ganz zu: "Wenn es mir gut geht und ich mich stark fühle, dann kann ich auch stark für meine Kinder sein und alles für sie geben. Und wenn ich nicht auf mich achte, dann bin ich auch nicht zu 100 Prozent am Start in schwierigen Situationen meiner Kinder."

Bianca und Julian waren seit ihrer Schulzeit insgesamt 13 Jahre ein Paar und galten lange als das Traumpaar der deutschen YouTube-Szene. Gemeinsam bauten sie ihre Karrieren als Influencer auf und teilten viele Jahre ihr Leben mit Millionen von Fans. Nach der überraschenden Trennung im Jahr 2022 zog sich Bibi aus den sozialen Medien zurück und feierte erst kürzlich ihr Comeback. In der Zeit ihrer Abwesenheit durchlebte die 31-Jährige jedoch eine deutliche Veränderung. Sie krempelte ihren Lebensstil um und begeistert sich nun für Yoga und vegane Ernährung.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Dubai, März 2019

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023

