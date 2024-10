Bianca Heinicke enthüllt die wahren Gründe für den Rückzug

Bianca Heinicke (31) feierte Anfang des Jahres ihr Comeback in die Öffentlichkeit. Zuvor hatte sich die YouTuberin für 20 Monate zurückgezogen. In der Sendung "Neo Ragazzi" auf ZDFneo trat die Social-Media-Ikone gemeinsam mit anderen prominenten Gästen wie Bushido (46), DJ Ötzi (53) und Lucy Diakovska (48) auf. Im Gespräch mit den Gastgebern Sophie Passmann (30) und Tommi Schmitt (35) äußerte sich Bibi offen über die Gründe für ihren langen Rückzug. "Ich war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich hasse Menschen", verrät Bibi und erklärt: "Bei mir war es sehr extrem mit Erkennen auf der Straße, ich konnte nirgends mehr hingehen. […] Und natürlich macht das was mit einem. Gerade, wenn man auf der Straße persönlich angegriffen wird." Sie betonte, dass viele glaubten, sie persönlich zu kennen, nur weil sie ihre Videos sehen: "Am Ende kennen die Leute nur, was ich bereit bin zu teilen."

Bibi erzählte, dass sie damals ihr gesamtes Leben auf soziale Netzwerke ausgerichtet habe und sich dabei selbst verloren fühlte. "Ich habe gelebt für Social Media. Mein ganzer Tag wurde so gestaltet, dass ich Content produzieren kann", erklärte sie in der Show. Entscheidungen von damals würde sie heute anders treffen. Heute wolle sie ihre Reichweite positiv nutzen: "Diese Zahl von 8 Millionen Followern ist nicht nur eine Zahl, das sind alles einzelne Menschen. Das sind so viele Menschen, die man mit wirklich tollen Themen erreichen kann."

Bibi und ihr Ex Julian Claßen verkündeten im Sommer 2022 das Ende ihrer 13-jährigen Beziehung. Mittlerweile ist die 31-Jährige wieder in festen Händen: Timothy Hill (29) lässt Bibis Herz höherschlagen. Zwischen ihr und Julian scheint aber trotz der Trennung kein böses Blut zu fließen. Jüngst verkündete Julians Schwester Bianca Schmitt, dass Bibi und ihr neuer Partner bei dem Podcast "Die Petze und der Besserwisser" zu Gast sein werden. Den Podcast führt sie gemeinsam mit ihrem Bruder Julian.

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, YouTube-Star

Instagram / biancaheinicke Timothy Hill und Bianca Heinicke, Podcaster

