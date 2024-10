Überraschung: Julian Claßen nimmt Podcast mit Ex Bibi auf

Fast wie in alten Zeiten: Julian Claßen (31) und seine Ex Bibi Heinicke (31) werden gemeinsamen Content produzieren – es bleibt aber eine einmalige Sache. Der Influencer und seine Schwester Bianca Schmitt bekommen in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Petze und der Besserwisser" Besuch von niemand Geringerem als Ex-Frau Bibi und ihrem neuen Partner Timothy Hill (29). Das verkündet Julians Schwester in ihrer Instagram-Story: "Der Juli und ich werden nächste Woche eine neue Podcast-Folge aufnehmen und wir haben zwei Gäste. Und zwar werden Bianca und Timothy als Gäste in unser Podcast-Studio kommen."

Dass die Fans diese Kombi wohl kaum erwarten können und voller Spannung auf das Zusammentreffen der Ex-Partner blicken, ist offenbar auch Bianca bewusst. "Es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend", teasert die Blondine die Zuhörer verheißungsvoll an. Im gleichen Atemzug bittet sie die Community, Fragen zu stellen, die alle gemeinsam in der Aufnahme in der nächsten Woche beantworten wollen.

Julian begann seine Karriere als Influencer damals zusammen mit Bibi. Auch nach der Trennung blieb der Erfolg, sodass er seither seine eigenen Projekte verfolgt. Bei einer seiner Fragerunden auf Instagram sprach ihn ein Fan genau darauf an. "Du kannst Bibi echt dankbar sein", wollte der Nutzer den Blondschopf wissen lassen. Doch statt diese Aussage als Angriff zu werten, nutzte der 31-Jährige die Gelegenheit, seiner Ex öffentlich zu danken: "Bin ich auch – und das habe ich ihr letztens erst gesagt."

Anzeige Anzeige

Instagram / timothyjordanhill Timothy Hill und Bianca Heinicke

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige