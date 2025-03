So stürmisch war Martin Shorts Romanze mit Gilda Radner

Mit gerade einmal 22 Jahren lernte Martin Short (75) die in den USA ikonische Comedian Gilda Radner kennen – und verliebte sich Hals über Kopf in sie. "Jedes Mädchen wollte ihre beste Freundin sein und jeder Typ wollte mit ihr ausgehen. [...] Sie war einfach so originell. Die Größe ihrer Handtasche, die Fülle ihrer Haare, und weißt du, ich habe mich wahnsinnig in sie verliebt", erinnert der Filmstar sich in Amy Poehlers (53) Podcast "Good Hang". Über mehrere Jahre hätten er und Gilda eine waschechte On-off-Beziehung geführt. Immer wenn sie sich getrennt hätten, seien sie kurz darauf wieder zusammengekommen, so Martin.

Ihre Romanze sei fast ausschließlich von emotionalen Höhen und Tiefen geprägt gewesen, meint der Only Murders in the Building-Darsteller. Immer wieder seien ihre Lebensstile zu weit auseinandergedriftet. So beispielsweise, als Martins Eltern gestorben sind und er eine dunkle Phase erlebt habe, Gilda aber ein glückliches Leben geführt hätte. Glücklich sein sei ein Thema gewesen, über das die beiden immer wieder gestritten hätten: "Ich dachte: 'Was hast du denn, um nicht glücklich zu sein? Du bist talentiert, du hast Geld von deiner Familie, jeder liebt dich, jeder will mit dir befreundet sein, jeder will mit dir ausgehen, niemand ist lustiger, du bekommst die meisten Lacher von allen auf der Bühne.' Aber ich war erst 22. Ich hatte es nicht verstanden", findet Martin heute.

Gilda wurde in den USA vor allem durch ihre langjährige Teilnahme an Saturday Night Live bekannt. Dort trat sie in den Jahren 1975 bis 1980 auf. Für ihre Auftritte in der Sendung erhielt sie 1978 sogar einen Emmy Award. 1986 drehte Gilda an der Seite ihres zweiten Ehemannes Gene Wilder den Film "Hochzeitsnacht im Geisterschloss" – es sollte ihr letzter Film werden. Noch im selben Jahr wurde bei der Schauspielerin Eierstockkrebs diagnostiziert. Dank Chemo- und Strahlentherapie schien die Krankheit zurückzugehen. Im Zuge einer vermeintlichen Genesung plante Gilda ihr Comeback. Rund zwei Jahre nach der Diagnose kehrte der Krebs zurück. 1989 fiel sie ins Koma und starb drei Tage danach mit 42 Jahren.

Getty Images Martin Short bei der Premiere von "Only Murders in the Building"

COLLECTION CHRISTOPHEL © Orion Pictures Gilda Radner und Gene Wilder in "Hochzeitsnacht im Geisterschloss", 1986

