Ehe-Aus: Meryl Streeps Tochter Mamie reicht Scheidung ein

Mamie Gummer (41), die älteste Tochter von Hollywood-Ikone Meryl Streep (75), hat nach sechs Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ehemann Mehar Sethi eingereicht. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die unter anderem TMZ vorliegen, trennte sich das Paar bereits am 6. Mai 2023. Die Schauspielerin, bekannt aus Serien wie "The Good Wife", führt "unüberbrückbare Differenzen" als Scheidungsgrund an. Mamie und Mehar haben zwei gemeinsame Kinder: den fünfjährigen Peter und die dreijährige Mary. Die 41-Jährige hat beantragt, sich das Sorgerecht für beide Kinder gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann zu teilen.

Das Paar hatte sich 2018 verlobt und nur wenige Monate später die Schwangerschaft bekannt gegeben. Der Hochzeit folgte die Geburt ihres Sohnes Peter im Februar 2019. Nur zwei Jahre später kam Tochter Mary zur Welt. Für Mamie ist es bereits die zweite gescheiterte Ehe: Von 2011 bis 2013 war sie mit dem Schauspieler Benjamin Walker (42) verheiratet. Auch andere Familienmitglieder haben in der Vergangenheit ähnliche Trennungen erlebt – so reichte ihre Schwester Grace Gummer (38) im Jahr 2020 die Scheidung von ihrem damaligen Partner ein. Und auch ihre berühmte Mutter Meryl kündigte 2023 nach 45 Jahren Ehe die Trennung von Don Gummer (78) an.

Meryl und Don lebten offenbar bereits seit über sechs Jahren getrennt. Dennoch trat Mamie immer wieder als Unterstützerin ihrer Mutter auf. Über ihre Kinder äußerte sich Meryl in Interviews stets liebevoll und stolz. "Alle vier sind einzigartig und stark. Ich könnte nicht glücklicher sein", verriet sie einmal über Henry, Grace, Mamie und Louisa. Auch wenn Mamies Lebensweg von Höhen und Tiefen geprägt scheint, bleibt die enge Verbundenheit zur Familie ein stabiler Anker in ihrem Leben.

Getty Images Mamie Gummer, Schauspielerin

Getty Images Meryl Streep und Don Gummer im Mai 2005

