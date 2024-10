Zärtliche Berührung: Meryl Streep und Martin genießen Date

Meryl Streep (75) und Martin Short (74) wurden am Mittwochabend gemeinsam beim Abendessen im Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gesichtet und sorgen damit erneut für Aufsehen. Die Oscar-Preisträgerin und der Schauspieler schürten mit ihrem vertrauten Auftreten die seit Längerem kursierenden Gerüchte um eine mögliche Romanze. Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar ziemlich vertraut. Während ihres Treffens legte Martin liebevoll eine Hand auf Meryls Rücken, und die beiden fuhren anschließend gemeinsam in einem Auto davon.

Schon vor wenigen Monaten hatten Meryl und Martin für Schlagzeilen gesorgt, als sie im August bei einer Veranstaltung für die Serie "Only Murders in the Building" Händchen hielten. Zuvor saßen sie auch bei den Golden Globes 2024 nebeneinander, was die Gerüchteküche weiter anheizte. Ein Vertrauter der beiden verriet, dass ihre Verbundenheit mehr als nur eine "Showromanze" sei. Dennoch haben Vertreter beider Stars betont, dass sie lediglich enge Freunde seien.

Privat gab es in den vergangenen Jahren einige Veränderungen im Leben der beiden Schauspielgrößen. So trennte sich Meryl bereits vor sechs Jahren heimlich von ihrem langjährigen Ehemann Don Gummer (77), mit dem sie vier erwachsene Kinder hat. Diese Nachricht überraschte viele ihrer Fans im vergangenen Jahr. Martin hingegen verlor seine Frau Nancy Dolman im Jahr 2010 nach 30 Jahren Ehe an Krebs. Aus ihrer Ehe stammen drei Kinder. Trotz der privaten Herausforderungen scheinen Meryl und Martin durch ihre Beziehung zueinander Kraft und Freude zu finden, während sie gemeinsam an der Erfolgsserie "Only Murders in the Building" arbeiten.

Getty Images Martin Short im September 2024

Getty Images Schauspielerin Meryl Streep und ihr Ex-Mann Don Gummer

