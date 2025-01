So dramatisch war Meryl Streeps Flucht vor den Waldbränden

Meryl Streep (75) bewies Entschlossenheit und Einfallsreichtum, als sie sich Anfang Januar einer gefährlichen Situation stellen musste. Während die verheerenden Waldbrände in Los Angeles County wüteten, erhielt die dreifache Oscar-Preisträgerin am 8. Januar die Aufforderung zur Evakuierung. Doch ein umgestürzter Baum blockierte ihre einzige Ausfahrt. Kurzerhand schnappte sich Meryl eine von einem Nachbarn geliehene Drahtschere, schnitt ein autogroßes Loch in den Zaun zu ihrem Nachbargrundstück und floh schließlich durch den Garten der Nachbarn in Sicherheit.

Ihr Neffe, der Schriftsteller Abe Streep, schilderte die dramatischen Vorkommnisse in einem Essay für das "New York Magazine". Dort beschrieb er, wie die Waldbrände zahlreiche prominente Einwohner der Gegend zur Flucht zwangen, darunter Schauspieler wie Martin Short (74), dem eine Romanze mit Meryl nachgesagt wird, und Haley Joel Osment (36). Während Short nur mit seinen Fotoalben entkam, verlor Osment sein gesamtes Zuhause samt wertvoller Erinnerungsstücke. Meryl Streep zeigte sich während ihrer Flucht entschlossen und ließ nichts anbrennen: "Sie war fest entschlossen, herauszukommen", schrieb Abe in seinem Text. Neben tragischen Schicksalen wie 29 Todesopfern gab es auch zahlreiche Berichte über die Hilfsbereitschaft der Menschen.

Meryl, die als eine der bedeutendsten Schauspielerinnen ihrer Generation gilt, ist bekannt dafür, auch im privaten Leben pragmatisch und bodenständig zu sein. Ursprünglich wuchs sie in New Jersey auf und schaffte nach ihrem Studium den Sprung nach Hollywood. Ihre Familie spielt bis heute eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Dass sie mit ihrem Neffen Abe ein so enges Verhältnis pflegt, zeigt nicht nur sein Essay, sondern auch, wie oft sie sich gegenseitig in der Öffentlichkeit oder in Interviews loben. "Meryl ist ein absolutes Vorbild für uns alle", so der Schriftsteller einmal in den Medien.

Getty Images Meryl Streep, Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short im August 2024

Getty Images Meryl Streep, September 2024