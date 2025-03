So lange sollen Meryl Streep und Martin schon ein Paar sein

Meryl Streep (75) und Martin Short (74) sollen angeblich das neue Traumpaar Hollywoods sein! Die beiden Schauspieler, die Fans gemeinsam in der Comedy-Krimi-Serie Only Murders in the Building vor der Kamera bewundern dürfen, sollen tatsächlich ihre Gefühle füreinander entdeckt haben. Ein Insider verriet dem Magazin Page Six Details. Der Quelle zufolge sollen sie bereits seit "weit mehr als einem Jahr" ein Paar sein und zeigten sich nach Drehschluss oft innig zusammen."Meryl konnte nicht anders, als sich in Martin zu verlieben", behauptete der Insider.

Was Meryl und Martin dabei so besonders verbindet? Offenbar seine Fähigkeit, sie zum Lachen zu bringen: "Er ist ein Gentleman, er bringt sie zum Lachen und ist ein rundum positiver Mensch", so die Quelle. Auch in ihrem Umfeld findet die Beziehung großen Zuspruch. Die vier Kinder von Meryl sowie die drei Kinder von Martin sollen begeistert von der Verbindung ihrer Eltern sein. Beide hätten sich in Phasen ihres Lebens gefunden, in denen sie nach persönlichem Glück suchten. Meryl gab 2023 bekannt, dass sie schon mehrere Jahre von ihrem Mann Don Gummer (78) getrennt sei. Martin ist seit dem Tod seiner Frau Nancy Dolman im Jahr 2010 Witwer.

Während die Mamma Mia-Bekanntheit offenbar gerade im Liebesglück schwebt, erlebt ihre älteste Tochter Mamie Gummer (41) derzeit eine weniger glückliche Phase. Die Darstellerin reichte nach sechs Jahren Ehe kürzlich die Scheidung von ihrem Mann Mehar Sethi ein, wie TMZ berichtete. Demnach sei das einstige Paar bereits seit Mai 2023 wegen "unüberbrückbarer Differenzen" getrennt. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: den fünfjährigen Peter und die dreijährige Mary. Das Sorgerecht für ihre Kinder planen sie dem Bericht zufolge wohl zu teilen.

Getty Images Martin Short im September 2024

Getty Images Mamie Gummer, März 2023

