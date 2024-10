Nach Gewalt-Drama: Pietro Lombardis Mama steht zu ihrem Sohn

Pietro Lombardi (32) steht derzeit im Fokus der Öffentlichkeit aufgrund von schwerwiegenden Vorwürfen. In den sozialen Medien und der Presse kursieren Berichte über einen Polizeieinsatz in der Kölner Villa des Sängers sowie Gerüchte über angebliche Spielsucht und ein mögliches Kontaktverbot zu seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) aufgrund von mutmaßlicher häuslicher Gewalt. Während wild spekuliert wird, meldet sich nun eine wichtige Stimme aus dem engsten Kreis des DSDS-Jurors zu Wort: seine Mutter, Nicole Lombardi. Gegenüber der Bild machte sie inmitten des Trubels klar: "Ich stehe zu meinem Sohn."

Nicole hinterfragt zudem die Herkunft der Informationen im Beziehungsdrama ihres Sohnes. "Es ist schon seltsam, wenn man sagt, alles bleibt geheim, und plötzlich steht alles in der Zeitung. Woher kommt das alles?", äußerte sie verärgert. Doch nicht nur mit der Presse rechnet Pietros Mutter ab: Sie kritisiert zudem die Mutter von seiner Partnerin Laura Maria, die ihrer Tochter geraten haben soll, die Beziehung zu beenden. "Wenn die Eltern von Laura meinen, Tipps geben zu müssen, dann sollen sie das machen", meint Nicole. Sie selbst gehe das anders an: "Wenn wir was zu besprechen haben, dann nur mit meinem Sohn."

Schon gestern gaben Laura Maria und Pietro ein erstes gemeinsames Statement im Netz ab, seit das Drama um das Paar seinen Lauf nahm. Mit einem liebevollen Foto in ihren Instagram-Storys, das Pietro zeigt, wie er seine Verlobte auf die Stirn küsst, wollten die Influencerin und der Sänger den Trennungsgerüchten entgegentreten. Auf dem Bild hält Laura Maria ihr Neugeborenes in einer Trage. Damit nahmen sie den Paparazzi, die das erste Familienfoto erhaschen wollten, den Wind aus den Segeln. "Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und uns belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit vorweg", erklärten sie in ihrer Bildunterschrift.

