Pia Tillmann und Zico über die Herausforderungen als Eltern

Im März dieses Jahres kam das erste gemeinsame Kind von Pia Tillmann (38) und Zico Banach (33) zur Welt. Seitdem hat sich in ihrer Beziehung einiges verändert. In seiner Instagram-Story thematisiert der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat die Herausforderungen, mit denen sie als Neu-Eltern zu kämpfen haben. "Zeit zu zweit ist superwichtig für uns und das haben wir zuletzt ein bisschen vernachlässigt", gibt er zu. "Als Eltern ist das oft nicht leicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen und sich nicht aus den Augen verlieren", rät er allen Fans, die sich gerade in einer ähnlichen Situation befinden.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Verlobten öffentlich zu diesem Thema positionieren. Auch Pia sprach auf Social Media schon darüber. Ihr stressiger Alltag sorge auch mal dafür, dass die zwei sich mal in die Haare bekommen. "Da ist man plötzlich komplett [...] in seinem Tunnel. Man zankt sich wegen komplett bescheuerten Kleinigkeiten und dem wollen wir entgegenwirken." Neben Zeit zu zweit sei es den beiden TV-Stars auch extrem wichtig, ihre eigene Me-Time zu haben. "Wir brauchen das", betont sie. Das Paar würde daran aber arbeiten: "Deshalb haben wir für uns jetzt versucht, eine Struktur zu schaffen, sodass all diese Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen sind."

Zuletzt wurden jedoch diese Herausforderungen von einer anderen Sorge überschattet: Pias älterer Sohn Henry musste nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der Erstklässler war beim Spielen aus drei Metern Höhe gestürzt und auf den Kopf gefallen. Neben einer schweren Gehirnerschütterung erlitt er eine Blutung im Kopf. Ende vergangener Woche gab der Köln 50667-Star aber Entwarnung – am Montag konnte der Kleine entlassen werden.

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach im Juli 2024

Instagram / piatillmann Zico Banach, Pia Tillmann und Pia's Sohn Henry im November 2018

