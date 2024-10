Gute News: Pia Tillmann gibt Update zu Sohn Henrys Zustand

Am Montag meldete sich Pia Tillmann (38) mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans: Ihr Sohn Henry ist drei Meter in die Tiefe gestürzt. Nun kann die einstige Köln 50667-Darstellerin aber wieder aufatmen! "Wir haben tatsächlich heute sehr positive Nachrichten bekommen. Henry wird am Montag entlassen", berichtet die zweifache Mutter auf Instagram. Die Blutung in Henrys Kopf sei zwar noch nicht komplett ausgeheilt, aber eben auch nicht größer geworden. "Er hat eine sehr schwere Gehirnerschütterung und muss sich schonen", erklärt sie weiter.

Für Pia, ihren Verlobten Zico Banach (33) und auch Henrys Vater Steffen Donsbach seien die vergangenen Tage "sehr hart und voller Sorgen" gewesen. Dennoch versucht die 38-Jährige jetzt nur noch nach vorne zu schauen. "Heute ist eine riesige Last von uns gefallen und ab jetzt heißt es nur noch positiv bleiben", zeigt sich Pia tapfer. Im gleichen Atemzug bedankt sich die Influencerin bei ihrer Community, die ihrem Sohn fleißig Genesungswünsche zukommen lassen hat.

Henry musste einige Tage im Krankenhaus verbringen. Der Junge sei beim Spielen aus einer Höhe von drei Metern rückwärts auf den Boden gefallen, erklärte Pia vor wenigen Tagen. Sein Kopf sei bei dem Sturz auf Asphalt aufgeschlagen. Zwei Tage später meldete sich die Sommerhaus-Bekanntheit direkt mit der nächsten Hiobsbotschaft im Netz: "Jetzt ist es so, dass eine Blutung im Kopf festgestellt wurde, die noch nicht eingeordnet werden kann." Nach einer Woche im Krankenhaus kann sich der kleine Junge am kommenden Montag dann aber zu Hause weiter auskurieren.

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und Zico Banach, Mai 2023

Instagram / piatillmann Pia Tillmann mit ihren zwei Söhnen Henry und Pepe Moe