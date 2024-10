Steckt hinter Pietro Lombardi und Lauras Foto eine Taktik?

Nachdem Gewaltvorwürfe bei Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) im Raum standen, wurde viel über den Beziehungsstatus des Sängers und der Influencerin spekuliert. Am Freitag teilten die beiden ein Foto, das den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen sollte. Das Paar zeigte sich in einem innigen Moment mit Baby Amelio Elija. Doch ist die Liebe der beiden etwa nur inszeniert? Bild will wissen, dass Pietro Laura um das Teilen des Fotos gebeten hat, um seine Karriere zu retten. Der Musiker sitzt nämlich aktuell in der Jury von DSDS.

Um den Posten nicht zu verlieren – falls es zu einer Ermittlung seitens der Staatsanwaltschaft kommen sollte – soll Pietro seine Verlobte regelrecht angefleht haben, auf heile Welt zu machen, berichtet das Boulevardmagazin. Denn eigentlich soll sich die 28-Jährige schon längst von dem Vater ihrer beiden Kinder getrennt haben, wie das Blatt aus dem engen Umfeld der Blondine wissen will. Doch warum sollte sich Laura auf Pietros vermeintliches Vorhaben einlassen? Das Magazin vermutet finanzielle Absicherung seitens des Musikers hinter Lauras Einverständnis.

Zu dem vermeintlichen Plan haben sich bislang weder Laura noch Pietro geäußert. Genauso bezogen die beiden auch keine Stellung zu den Vorwürfen, die seit Wochen im Raum stehen. Am 7. Oktober kam es zu einem Polizeieinsatz in der Villa des Paares. Seitdem stehen Gewalthandlungen im Raum, die der Sänger gegenüber seiner Partnerin ausgeübt haben soll. Nach dem Eingreifen der Polizei zeigte sich die zweifache Mama sogar bei einem Besuch im Krankenhaus.

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023