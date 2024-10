Travis Kelce überrascht mit Vokuhila-Frisur für neue Serie

In "Grotesquerie" verkörpert Travis Kelce (35) den Krankenpfleger Ed Laclan. Am Set der neuen FX-Horrorserie präsentiert sich der Footballstar nun in ungewohnter Aufmachung. In einem Clip auf Instagram zeigt er sich zunächst lächelnd mit seinem typischen Buzzcut und überprüft sein Outfit vor der Kamera. Dann bedeckt Travis die Linse mit der Hand und enthüllt beim Wegnehmen den Look seiner Rolle. Dabei sorgt vor allem seine Frisur für Aufsehen: Er trägt plötzlich einen markanten Vokuhila. Den Look komplettiert Travis mit einer braunen Lederjacke, einem karierten Hemd und Jeans – ein echter Holzfäller-Look, der ihn kaum wiedererkennen lässt.

Die Reaktionen auf die krasse Verwandlung des 35-Jährigen lassen dabei nicht lange auf sich warten. "Was zum Billy Ray! Wir wollen den Krankenpfleger Travis zurück", kommentiert ein Nutzer und spielt damit auf den Countrysänger Billy Ray Cyrus (63) an, der damals durch seinen legendären Vokuhila bekannt wurde. Ein weiterer User schließt sich an und schreibt in der Kommentarspalte: "Ich bin so verwirrt."

Travis feiert mit "Grotesquerie" sein Schauspieldebüt an der Seite von Niecy Nash-Betts und Nicholas Alexander Chavez. Die von Ryan Murphy (58) mitentwickelte Serie erzählt von einer Reihe grausamer Verbrechen, die eine Kleinstadt erschüttern. Interessanterweise bestätigte Ryan in einem Interview mit Hollywood Reporter eine Fan-Theorie: Eine Szene, in der Travis und Niecy in einem Fluchtauto das Krankenhaus verlassen, sei eine kleine Anspielung auf seine Freundin Taylor Swift (34) und ihren Song "Getaway Car".

Instagram / grotesqueriefx Travis Kelce im Oktober 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

