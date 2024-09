Taylor Swift ermutigte Travis Kelce zur Schauspielkarriere

NFL-Star Travis Kelce (34) macht einen überraschenden Schritt auf der Karriereleiter - und zwar in die Schauspielerei. Aktuell ist er in einer Rolle in der neuen FX-Show "Grotesquerie" zu sehen. Hinter seiner Entscheidung für diesen Karriereschritt soll seine berühmte Freundin Taylor Swift (34) stecken. Der Serienmacher Ryan Murphy (58) enthüllte bei der Premiere in New York City gegenüber E! News, dass die erfolgreiche Sängerin ihren Freund ermutigt habe, seine Schauspielambitionen auszuprobieren. "Sie ist sehr unterstützend. Wenn er Interesse hat, möchte sie, dass er es versucht", sagte Ryan, der von Travis' Zusage begeistert war.

Regisseur Ryan, bekannt für Hits wie Glee und American Horror Story, war von Travis' Leistung beeindruckt. Er beschrieb ihn als "charismatisch" und lobte seine disziplinierte Arbeitsweise: "Er lernte sogar die Texte der anderen." Weiter verriet er: "Er war der Erste am Set und der Letzte, der ging." Auch seine Co-Darstellerin Niecy Nash-Betts zeigte sich von Travis angetan und fand lobende Worte: Er sei "sehr offen für Anmerkungen und Vorschläge" gewesen. Niecy meinte sogar, dass die gesamte Crew von Travis' Charme beeindruckt war und in seiner Gegenwart leicht ins Schwärmen geriet.

Unterstützung erhält Travis im privaten Umfeld aber nicht nur von seiner berühmten Freundin. Auch seine Mutter Donna Kelce zeigte sich kürzlich begeistert von der Leistung ihres Sohnes in "Grotesquerie". Außerdem schwärmte sie über die Beziehung ihres Sohnes zu Taylor, lobte beide als großzügig und freundlich. "Er ist freundlich und großzügig, und das scheint auch auf sie zuzutreffen", meinte sie gegenüber Page Six. Für Travis ist die Schauspielerei eine neue Herausforderung, die er dank der Ermutigung von Taylor angenommen haben soll. Die Beziehung zur Pop-Ikone scheint dem Footballspieler nicht nur privat, sondern auch beruflich Flügel zu verleihen. Travis' Einstieg in die Schauspielerei könnte nur der Anfang sein, will man Regisseur Ryan glauben, denn für diesen ist der Footballspieler eine Naturbegabung, der jede Chance offensteht. Die Horror-Serie "Grotesquerie" startete im Original bereits auf FX, soll aber auch bald beim Streamingdienst Hulu zu sehen sein. Wann deutsche Fans in den Genuss von Travis' Schauspielkünsten kommen, ist noch nicht bekannt.

Instagram / niecynash1 Niecy Nash-Betts und Travis Kelce, 2024

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

