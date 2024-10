Verführerische Dessous: Bella Hadid teilt Backstage-Pics

Bella Hadid (28) hat mit einer überraschenden Rückkehr auf den Laufsteg der Victoria's Secret-Fashionshow ihre Fans begeistert. Gemeinsam mit seiner Schwester Gigi Hadid (29) präsentierte das Model atemberaubende Dessous und teilte nun auf Instagram Backstage-Fotos und Videos von seinem Auftritt. Ihren knapp 62 Millionen Followern gewährte Bella intime Einblicke hinter die Kulissen und zeigte sich in einem verführerischen roten Spitzen-BH und passenden Höschen. In ihrer Bildunterschrift fügte sie lediglich ein weißes Herz-Emoji mit Flügeln hinzu.

Nach der Show reflektierte Bella ihre Erfahrungen und teilte ihre Gefühle mit ihren Anhängern. "Gestern Abend für Victoria's Secret die Show zu schließen – ich hätte nie in einer Million Jahren gedacht, dass das möglich wäre", schrieb sie auf Instagram. "Ich bin so stolz, neben so unglaublichen Menschen zu laufen, die so viele schöne und facettenreiche Versionen von uns allen repräsentieren!" Sie bedankte sich bei ihrem Styling-Team und zeigte sich dankbar für die Unterstützung. Ihre Fans reagierten begeistert und zeigten ihre Freude über Bellas Auftritt.

Die Rückkehr zu Victoria's Secret ist Bellas zweiter Laufstegauftritt nach einer zweijährigen Pause vom Modeln. Zuvor hatte sie bereits auf der Paris Fashion Week ihr Comeback gefeiert. In einem Interview mit Allure im April dieses Jahres hatte sie offen über ihre Gründe für die Pause gesprochen: "Nach zehn Jahren Modeln habe ich erkannt, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas investiere, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgibt."

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid in roten Dessous bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

Anzeige Anzeige