Nach zwei Jahren Pause: Bella Hadid zurück auf dem Laufsteg

Bella Hadid (27) feierte am vergangenen Dienstag ein fulminantes Comeback auf dem Laufsteg der Saint Laurent Fashion Show während der Paris Fashion Week. Es ist zwei Jahre her, dass Bella sich aufgrund ihrer Erkrankung, der Lyme-Borreliose, eine Auszeit nahm – nun ist das Model zurück, und zwar glamouröser denn je: Sie schritt in einem eleganten schwarzen Anzug, einem weißen Hemd und mit schwarzer Krawatte über den Runway.

Seit ihrem vergangenen Auftritt im Oktober 2022 hat Bella dem Alkohol abgeschworen und sich ihrer Wellness-Getränkemarke Kin Euphorics gewidmet. Im August 2023 gab sie ihren Fans auf Instagram ein Gesundheitsupdate, in dem sie offen über ihren "schmerzhaften Kampf" gegen Borreliose und "Jahre des unsichtbaren Leidens" sprach. Sie betonte, dass sie zurückkehren wolle, sobald sie sich bereit dazu fühle. Im selben Monat verkündete das Model dann seine Rückkehr in die Modebranche und überraschte mit einem völlig neuen Look für eine KI-inspirierte Marc-Jabobs-Kampagne, die kurz darauf veröffentlicht wurde. Die Fans waren begeistert, einer twitterte: "Mutter Bella Hadid bemuttert wieder den Laufsteg." Ein anderer schrieb in Großbuchstaben: "Es ist echt! Die Königin ist zurück."

Auch im Privatleben der jüngeren Schwester von Gigi Hadid (29) hat sich einiges getan: Bella ist eine neue Beziehung mit Cowboy Adan Banuelos eingegangen. Beide sorgten Anfang des Monats während der New York Fashion Week für Aufsehen, als sie die Straßen des Big Apple mit einer Reitdemonstration blockierten. Mit der Aktion sollte Banuelos' neue Kurzfilmreihe "Window to the West" gefeiert werden – Bella wirkte dabei energiegeladen und glücklich.

Instagram / bellahadid Bella Hadid und Adan Banuelos im September 2024

Getty Images Bella Hadid, Pariser Fashion Week, 24. September 2024

