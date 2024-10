Woody Allen und Soon-Yi besuchen Sex-Magazin-Launch-Party

Woody Allen (88) und seine Frau Soon-Yi Previn (54) scheinen in der New Yorker Partyszene wieder aufzutauchen. Der Oscar-prämierte Filmemacher und seine Ehefrau nahmen an einer Launch-Feier des Magazins "AFM - A Fucking Magazine" teil, das von der sexpositiven Dating-App "Feeld" produziert wird. Woody und Soon-Yi, die Adoptivtochter seiner Ex-Partnerin Mia Farrow (79), waren seit Beginn der #MeToo-Bewegung "auffallend selten auf Cocktailpartys anzutreffen", berichtete Page Six. Der gebürtige New Yorker wurde im Zuge der Bewegung stark kritisiert. Vorwürfen aus dem Jahr 1992, bei denen Woodys Adoptivtochter Dylan Farrow ihn des sexuellen Missbrauchs beschuldigte, wurde wieder Aufmerksamkeit geschenkt. Seitdem hatte sich das Paar vermehrt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Die Launch-Party fand in der Wohnung von Daphne Merkin statt, die 2018 den New York Magazine-Artikel schrieb, in dem Soon-Yi ihren Mann verteidigte. Sie erzählt dort von der durchwachsenen Beziehung zu ihrer Adoptivmutter Mia Farrow und beschuldigte diese, die #MeToo-Bewegung ausgenutzt und Dylan zu Unrecht als Opfer dargestellt zu haben. Dass die Vorwürfe wieder aufkamen, bestürzte sie: "Was Woody passiert ist, ist so erschütternd, so ungerecht." Sie steht weiterhin hinter ihrem Ehemann.

Vor zwei Jahren verkündete der "Annie Hall"-Star seinen Rückzug aus der Filmbranche. Er hatte zuvor als Drehbuchautor und Regisseur an über 50 Filmen mitgewirkt und gewann vier Oscars. Nun will er sich ganz auf das Schreiben konzentrieren und einen Roman veröffentlichen, verriet der US-Amerikaner gegenüber La Vanguardia. Mit Soon-Yi ist er seit 1997 verheiratet und hat zwei gemeinsame, adoptierte Kinder.

Getty Images Mia Farrow im Jahr 2023

Getty Images Woody Allen im November 2017 in New York

