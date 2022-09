Bruce Springsteen oder Woody Allen? Fans scherzen über Foto

Auf diesem Foto hätte man den Rockstar fast nicht erkannt! Ein Fan postete jetzt ein Foto mit einem seiner Idole, das die Fans zunächst für jemand ganz anderen hielten. Mit seinem grauen Pullover und der schwarzen Brille sah dieser Superstar doch tatsächlich Woody Allen (86) zum Verwechseln ähnlich. Dabei handelt es sich bei der Person auf dem Foto des Fans um keinen Geringeren als Rocklegende Bruce Springsteen (72)!

Das Bild, das eine unbekannte Frau auf Twitter hochlud und The Sun vorliegt, erhielt viel Aufmerksamkeit. Besonders die Ähnlichkeit zu Woody Allen regte Fans zum Scherzen an. "Falls du dich immer noch weigerst, dich alt zu fühlen – Bruce Springsteen sieht jetzt wie Woody Allen aus!", kommentierte ein User. Tatsächlich existiert ein Foto von dem Comedian, auf dem er einen ähnlichen grauen Pullover und eine schwarze Brille wie Bruce auf besagtem Fan-Bild trägt.

Das Foto mit dem Sänger soll in Brüssel entstanden sein, wo er seine Tochter Jessica Springsteen (30) besuchte. Die Reiterin nahm dort an einem Springwettbewerb teil. Bruce selbst trat aber nicht in Belgiens Hauptstadt auf. Dafür startet im Februar seine erste große Welttournee seit 2017 mit der E Street Band.

Getty Images Bruce Springsteen bei der Premiere von "Very Ralph"

Getty Images Woody Allen

Pascal Le Segretain/Getty Images for Gucci Bruce Springsteen mit seiner Tochter Jessica Springsteen

