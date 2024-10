Darum wurde aus Yeliz Koc und Yasin Mohamed damals kein Paar

Yeliz Koc (30) und Yasin Mohamed (33) lernten sich vor rund einem Jahr ernsthaft kennen. Doch plötzlich hatten die Realitystars keinen Kontakt mehr. In der ersten Folge von Love Island VIP erklärt die ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidatin, warum sie damals kein Paar wurden: "Yasin hat sich wirklich sehr bemüht, weil er die Beziehung mit mir auch wollte. Dann waren wir zusammen und am selben Abend ist er noch feiern gegangen, hat sich dann zwei Tage nicht gemeldet und war dann mit irgendwelchen Frauen in der Story zu sehen und daraufhin habe ich mich nie wieder gemeldet."

Böses Blut scheint es bei Yasin und Yeliz aber nicht zu geben. Im Gegenteil: Die Begrüßung in der Promi-Kuppelshow fiel total herzlich aus! Die 30-Jährige umarmte Yasin und gab zu, sehr nervös zu sein. Ob die beiden noch einmal zueinanderfinden? Yeliz scheint ein Comeback jedenfalls nicht auszuschließen: "Ich kann das noch nicht so richtig zuordnen, in welche Richtung das geht. Gott sei Dank haben wir keinen Streit miteinander. Ich bin gespannt, wie es wird."

Nachdem Yeliz Anfang des Jahres Yasin im Netz entfolgt ist, startete sie eine Frage-Antwort-Runde und machte klar, was ihr bei einem Partner wichtig ist. "Normale Dinge halt, Treue und so. Ich führe einfach ein anderes Leben mit Kind", schrieb sie damals in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Ich brauche einen Partner, der respektvoll mit mir umgeht. Keinen Mann, der sich herumtreibt und schon gar nicht mit fremden Frauen oder tagelang Party macht, sodass er nicht mehr zu erreichen ist."

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2024

