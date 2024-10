Deshalb machte Prinz William Kate erst so spät einen Antrag

In einem Video aus dem Jahr 2010, das kürzlich wieder aufgetaucht ist und nun von Mirror geteilt wurde, verrät Prinz William (42) Folgendes: Bevor er Prinzessin Kate (42) einen Heiratsantrag machte, wolle er ihr bewusst die Chance geben, sich gegen das königliche Leben zu entscheiden. Das Paar, das sich während des Studiums an der Universität St. Andrews in Schottland kennenlernte, trennte sich 2007 nach mehreren Jahren Beziehung überraschend. Doch lange hielten es die beiden nicht ohne einander aus: Das Liebes-Comeback folgte kurz darauf. Aber es vergingen noch drei weitere Jahre, bevor William schließlich um Kates Hand anhielt. Insgesamt waren sie fast zehn Jahre ein Paar, bevor sie schließlich vor den Traualtar traten. Als Tom Bradby (57) sie in dem Interview fragt, ob die lange Zeit vor der Verlobung darauf zurückzuführen sei, dass William Kate einen sanften Einstieg ins royale Leben ermöglichen und ihr die Möglichkeit geben wollte, "sich zurückzuziehen", bestätigt William dies kurz und knapp mit: "Absolut."

Er erklärt weiter: "Ich wollte wirklich sicherstellen, dass sie und ihre Familie die bestmögliche Begleitung und die Gelegenheit haben, zu sehen, wie das Leben in meiner Familie ist." In dem Video sprechen beide auch über ihre kurze Trennung. "Wir versuchten beide, uns selbst zu finden, wir waren unterschiedliche Charaktere und jeder wollte seinen eigenen Weg finden. Es war nur ein bisschen Abstand und so, und es hat sich dadurch zum Besseren gewendet", erklärt der britische Thronfolger und Kate fügt hinzu: "Damals war ich nicht sehr glücklich darüber, aber eigentlich hat es mich zu einer stärkeren Person gemacht. Man findet Dinge über sich selbst heraus, die man vielleicht vorher nicht erkannt hat."

Die Hochzeit von Kate und William fand im April 2011 statt und wurde von Millionen Menschen weltweit verfolgt. Seitdem haben die beiden eine Familie gegründet und repräsentieren das britische Königshaus bei zahlreichen öffentlichen Anlässen. Trotz des allgemeinen Interesses an ihrem Leben bemühen sie sich, ihren drei Sprösslingen Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2018

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Oktober 2024

