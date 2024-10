Fiona Erdmann wehrt sich gegen Kritik wegen Gentest an Baby

Fiona Erdmann (36) erwartet ihr drittes Baby. Um sicherzugehen, dass es gesund zur Welt kommt, machte die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit einen Gentest mit dem Ungeborenen. Heraus kommt: Fionas Nachwuchs ist kerngesund. Doch nicht alle freuen sich mit der werdenden Mama. Von manchen Followern bekommt sie Kritik, gegen die sich das Model nun via Instagram wehrt: "Mich nervt es unfassbar, dass es Menschen gibt, die ständig das Haar in der Suppe suchen müssen. Lasst mich doch mein Ding machen und erfreut euch doch auch mal an bestimmten Dingen, ohne gleich alles zu bewerten und immer gleich irgendwas dazuzuschreiben."

Zuvor teilte Fiona ihrer Community mit, dass sie einen solchen Test durchführen ließ. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich nervös ich war. Ich habe mich kaum getraut, das Dokument zu öffnen. Aber jetzt haben wir die Gewissheit – alles ist gut, unser Baby ist gesund und wir könnten dankbarer nicht sein", freute sie sich in einem Video, in dem sie das Testergebnis öffnet. Darin verbarg sich noch eine weitere Überraschung: "Auch das Geschlecht steht in dem Laborbericht – das wurde aber verdeckt, bevor er uns gesendet wurde. Wir wollen uns ja überraschen lassen."

Doch warum überhaupt der Gentest? In der Vergangenheit musste Fiona zwei Fehlgeburten überstehen. Damit sie dieses Schicksal nicht noch mal ereilt, wollte sie Gewissheit. Außerdem spritzt sie sich täglich eine Mischung aus Aspirin und Blutverdünner. Das sei mit ihrer Ärztin abgesprochen und ohnehin für die 36-Jährige nichts Neues – schon in der Schwangerschaft mit ihrem jüngsten Kind handhabte sie das so.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann macht ein Selfie mit ihren beiden Kids

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Moe mit ihren beiden Kids

