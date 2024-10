Geht Jakub Merlan-Jarecki mit dieser Kampfansage zu weit?

Es dauert nicht mehr lang: Am 9. November werden Jakub Merlan-Jarecki (29) und Kevin Njie (28) im Rahmen von Fame Fighting 2 in den Ring steigen. Kurz vor dem Promi-Boxevent teilt Jakub in seiner Instagram-Story gegen seinen Kontrahenten aus. Dabei bleibt es nicht bei einer sportlichen Kampfansage: Er stellt heftige Vorwürfe in den Raum. "Dieses Jahr im Mai bei Fame Fighting Challenger war er auch vor Ort. [...] Auf der Aftershow-Party hat er damals, als ich noch mit ihr zusammen war, Kate (37) angemacht, eine verheiratete Frau", behauptet der Profifußballer und setzt sogar noch einen drauf: "Ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum er getrennt ist, kleiner Ibiza-Fremdgeher. Frau und Kind sind zu Hause und er fliegt nach Deutschland zur Aftershow-Party und macht verheiratete Frauen an."

Das lässt Kevin nicht einfach so auf sich sitzen und meldet sich ebenfalls in seiner Story zu Wort: "Ich probiere ernst zu bleiben, ich kann es nicht, weil es so krank ist. Wie kann man denn die Ex und das Kind reinziehen in eine erfundene Geschichte, um etwas zu schießen", weist der Ex-Freund von Emely Hüffer (28) die Vorwürfe von sich. Für ihn gingen die Anschuldigungen unter die Gürtellinie, wie er klarstellt: "Junge, du hast gerade deine Seele verkauft, mit einer Lüge [...] Wie kann man so sein? Ich habe jeglichen Respekt dir gegenüber verloren."

Neben Jakub und Kevin stehen schon viele weitere Paarungen für das Boxevent im nächsten Monat fest: Diogo Sangre (30) wird gegen Bobby Chamberz boxen, Tobias Pietrek gegen Juliano Fernandez und Jonathan Steinig (29) gegen Tommy Pedroni (29). In den Ring wagen sich außerdem Aleksandar Petrovic (33) gegen Chris Broy (35), Eric Stehfest (35) gegen Marvin Manson sowie Max Wilschrey (28) gegen Bocc Özsu. In der Riege der Frauen stehen bisher zwei Duelle: Emmy Russ (25) gegen Evanthia Benetatou (32) und Walentina Doronina (24) gegen Hati Suarez.

Instagram / kevin.njie Kevin Nije, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

ActionPress Walentina Doronina, Realitystar

