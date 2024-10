Rumer Willis beeindruckt mit rotem Kleid und Cowboyboots

Rumer Willis (36), Schauspielerin und Tochter von Demi Moore (61) und Bruce Willis (69), hat mit ihrem stilvollen Auftritt bei der Premiere des Westernfilms "Trail of Vengeance" in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, begeistert sie in einem roten Mini-Kleid und perfekt dazu passenden braunen Cowboy-Stiefeln, die das Thema des Films aufgreifen. Ihre auffälligen blonden Haare trug sie offen und präsentierte sich minimalistisch geschminkt auf dem roten Teppich.

Der Film, der ursprünglich unter dem Titel "Broken Trail" bekannt war, spielt im Jahr 1875 in Missouri. Rumer übernimmt darin die Rolle der Witwe Katherine Atherton. Neben Rumer waren auch andere Prominente wie die Schauspielerin Jennifer Taylor anwesend. Obwohl der Schauspielerin an diesem Abend viele Freunde und Kollegen zur Seite standen, fehlte ihre 18 Monate alte Tochter Louetta Isley Thomas Willis.

Erst im August hatte Rumer über Instagram bekannt gegeben, dass sie und der Vater ihrer Tochter, Derek Richard Thomas, sich nach zwei Jahren Beziehung getrennt haben. Trotz der Trennung scheint die 36-Jährige fleißig an ihrer Schauspielkarriere zu arbeiten. Ihre Leidenschaft begann in der Kindheit mit kleinen Rollen an der Seite ihrer berühmten Eltern, darunter "Now and Then" und "The Whole Nine Yards". Neben "Trail of Vengeance" wird Rumer demnächst in dem Indie-Drama "The Gun on Second Street" zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige