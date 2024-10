Kendall und Kylie Jenner rocken zusammen den roten Teppich

Es ist wohl eine Weile her, dass die Jenner-Schwestern zusammen auf dem roten Teppich posierten. Bei den Academy Museum Awards allerdings zeigen Kendall (28) und Kylie (27) sich mal wieder als Einheit – und stehlen den anderen Gästen dabei fast ein wenig die Show. Während Kendall in einer eng anliegenden schwarzen Robe mit verspielten Cut-Outs am Oberkörper glänzt, trägt ihre jüngere Schwester ein ebenfalls enges Kleid, das obenrum hautfarben und ein wenig durchsichtig ist, dann aber in einen langen schwarzen Rock übergeht. Und die Schwestern scheinen richtig Spaß bei ihrem Mädelsabend zu haben. Bei Instagram teilt Kylie ein Video von hinter den Kulissen, in dem die beiden nicht nur Hand in Hand laufen, sondern auch immer wieder Lachanfälle bekommen. "Schwesternnacht" betitelt sie das Video.

Auch wenn Kylie und Kendall zwei von fünf Schwestern sind, scheinen die beiden ein besonders inniges Verhältnis zu haben. Immerhin sind sie die Nesthäkchen. In diesem Sommer verbrachte das Duo sogar ihren Urlaub gemeinsam. Auf TikTok nahmen sie ihre Fans mit in ihren Urlaub auf Mallorca. Zusammen zeigten sie sich bei einem Ausflug auf Stand-up-Paddeln vor der idyllischen Kulisse der spanischen Insel. Ihre Begeisterung konnten die zwei dabei nicht zurückhalten. Im Hintergrund des Videos hört man Kylie rufen: "So schön." Auch für die gemeinsame Reise fand die 26-Jährige den perfekten Titel: "Schwesternabenteuer."

Der Familienzusammenhalt im Kardashian-Jenner-Clan ist allseits bekannt. Allerdings sind Kylie und Kendall nicht wie ihre Schwestern Kim (44), Khloé (40) und Kourtney (45) die Kinder des verstorbenen Robert Kardashian (✝59). Ihr Erzeuger ist Caitlyn Jenner (74), früher bekannt als Bruce Jenner, der von 1991 bis 2015 mit Mama Kris Jenner (68) verheiratet war. Mittlerweile ist Kylie sogar selbst schon Mutter. Mit ihrem Ex-Freund Travis Scott (33) bekam sie Töchterchen Stormi (6). Im Februar 2022 kam ihr kleiner Bruder Aire (2) zur Welt. Kendall ist die einzige aus der berühmten Reality-TV-Familie, die noch keinen Nachwuchs bekam. Aber das Model würde liebend gern eigene Kinder bekommen, wie sie gegenüber Vogue verriet: "Ich würde gern eine Familie haben, Mutter werden und Kinder haben."

Getty Images Kendall und Kylie Jenner, Oktober 2024

Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner an Thanksgiving 2022

