Kendall und Kylie Jenner machen Paddelausflug auf Mallorca

Kylie (26) und Kendall Jenner (28) teilen im TV beinahe jeden Moment ihres Lebens mit der Welt. Aus diesem Grund gönnen sich die beiden Schwestern auch ab und an eine kleine Auszeit vom stressigen Los-Angeles-Lifestyle – und diesmal sogar nur zu zweit. Auf ihrem TikTok-Profil teilt Kylie einige Aufnahmen, die sie gemeinsam mit dem zweitjüngsten Kardashian-Spross bei einem Paddleboard-Ausflug auf keiner geringeren Insel als Mallorca zeigen. "Schwesternabenteuer", betitelt die Unternehmerin das Posting liebevoll und macht damit deutlich, dass sie beide trotz ihres vollen Terminkalenders noch immer Zeit füreinander finden.

Während sie freudestrahlend durch das türkisfarbene Meer paddeln, ist die Begeisterung der beiden Realitystars für die malerische Kulisse kaum zu überhören. Sichtlich angetan heißt es da unter anderem von Kylie: "So schön." Zuvor hatte auch Kendall einige Eindrücke des gemeinsamen Urlaubs mit ihrer Schwester geteilt. Auf Instagram zeigten einige Schnappschüsse das Model in einem enganliegenden, fliederfarbenen Kleid auf einer Yacht. Gekonnt posierte die 28-Jährige während eines Sonnenuntergangs für die Kamera. Ihre Bilderreihe ließ sie dabei beinahe vollkommen für sich sprechen und kommentierte diese daher lediglich mit den Worten "neun Uhr Sonnenuntergänge".

Dass die zwei TV-Bekanntheiten inzwischen schon echte Medienprofis sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Schließlich wuchsen die beiden jüngsten Schwestern des Jenner-Kardashian-Clans regelrecht vor der Kamera und damit auch im Rampenlicht auf. Die Premiere der allerersten Staffel von Keeping Up with the Kardashians wurde bereits im Jahr 2007 gefeiert. Damals war Kendall süße zwölf, während Nesthäkchen Kylie gerade einmal zehn Jahre alt war. Bis heute zählt die TV-Show, die inzwischen unter dem Namen The Kardashians läuft, zu den erfolgreichsten TV-Shows überhaupt.

TikTok / kyliejenner Kendall Jenner, 2024

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

