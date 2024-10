Nach Promi BB: Nun schießt Cecilia Asoro gegen Leyla Lahouar

Cecilia Asoro (28) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und auch jetzt hält sich der Reality-TV-Star nicht zurück. Nach ihrem Promi Big Brother-Exit vergangene Woche wird sie in einer Instagram-Fragerunde von einem Fan darauf aufmerksam gemacht, ihre ehemalige Mitstreiterin Leyla Lahouar (28) habe über sie gelästert – worauf sie eine klare Antwort hat. "Ich bin mir einfach treu geblieben, während sie die halbe Staffel verschlafen hat, nur um sich krampfhaft zu kontrollieren, damit ihr wahres Gesicht nicht wieder zum Vorschein kommt. Also soll sie einfach die Klappe halten", schreibt sie zu einem Video von Leyla, das diese während einer Auseinandersetzung mit ihrem Ex Teezy bei Ex on the Beach zeigt.

Doch damit nicht genug: Die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin schießt noch bei einer weiteren Gelegenheit gegen die 28-Jährige. Auf die Frage eines Followers, ob sie rückblickend im Container etwas hätte anders machen wollen, antwortet sie mit einem sarkastischen Unterton: "Ja, länger im Bett bleiben und nur noch mit meinem Partner dort hineingehen, um es etwas ruhiger und vielleicht auch ein wenig langweiliger zu gestalten." Zwar nennt Cecilia nicht Leylas Namen – da sich diese dem großen Bruder aber gemeinsam mit ihrem Freund Mike Heiter (32) stellt, scheint es offensichtlich, wen sie meint.

Es dürfte aber niemanden überraschen, dass die 28-Jährige vermutlich nicht der größte Fan der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin ist. Immerhin ist sie eng mit Mikes Ex-Freundin Elena Miras (32) befreundet – und die Stimmung zwischen dem Love Island-Star und Leyla spitzte sich in der vergangenen Woche immer mehr zu, bis Letztere genug hatte. "Ich habe am Anfang gedacht, dass ich mir das eingebildet habe, dass Elena immer ekliger zu mir wird. Für mich ist das einfach belastend, weil ich nicht verstehe, was dieses Affentheater hier soll", wetterte sie. Mittlerweile musste Elena die Show aber aus gesundheitlichen Gründen verlassen – und die Bachelor-Bekanntheit durfte sich über einen Antrag ihres Liebsten freuen.

Joyn Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother", 2024

