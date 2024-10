Deswegen spricht Paul Mescal nicht über sein Liebesleben

Paul Mescal (28) behält sein Privatleben lieber für sich – für die Geheimniskrämerei des Schauspielers in puncto Liebe und Co. gibt es auch einen guten Grund! "Ich habe gelernt, dass es für mich bestimmte Grenzen gibt, die ich nicht überschreiten darf, um meinen eigenen Verstand zu schützen", erklärt er im Gespräch mit GQ. Auch für seine Arbeit sei seine Verschwiegenheit wichtig. Der "Normal People"-Star schildert: "Wenn man diese Grenzen nicht zieht, wissen die Leute viel zu viel über einen und dann können sie sich nicht auf eine fiktive Rolle einlassen, weil sie wissen, was man am liebsten zum Frühstück isst."

"Ich meine, die Spekulationen waren in den letzten Jahren ziemlich verrückt", erinnert sich der Ire. In der Vergangenheit war er mit Phoebe Bridgers (30) zusammen. Danach wurden ihm und Natalie Portman (43) eine Romanze angedichtet. Auch mit Florence Pugh (28) und Ayo Edebiri (29) soll er angeblich angebandelt haben. Aktuell ist er immer wieder mit Gracie Abrams (25) unterwegs – so turtelte er vor wenigen Tagen mit der Sängerin in New York City herum. Um sich selbst zu schützen, schweigt Paul zu den Liebesgerüchten. "Wie ich in meinem Privatleben drauf bin, ist so wertvoll für mich, weil ich nur sehr wenig Privatleben haben kann. Es mag von öffentlichem Interesse sein, aber es ist keine Information, die ich der Öffentlichkeit schulde", resümiert er.

Seit Kurzem startet der Frauenschwarm in Hollywood so richtig durch. Nachdem er mit der Miniserie "Normal People" beinahe über Nacht berühmt wurde, stand er schon für zahlreiche hochkarätige Produktionen vor der Kamera und erhielt sogar eine Oscar-Nominierung. Demnächst wird er in "Gladiator II" zu sehen sein – ein Ritterschlag für den 28-Jährigen. "Ich hatte meine Kopfhörer drin und hörte die Nachricht, die mein Leben verändern würde", erinnerte er sich kürzlich bei "Heart Evening" an den Moment zurück, in dem er die Zusage für das Mega-Projekt bekam.

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

