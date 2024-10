Dana Schweiger und ihr Ex-Manager zoffen sich vor Gericht

Dana Schweiger (56) steht derzeit vor dem Landgericht Hamburg, um gegen ihren ehemaligen Manager Alexander Meinass eine hohe fünfstellige Summe einzuklagen – das berichtet Bild. Die Schauspielerin und Unternehmerin wirft ihm vor, ihr Gagen aus Werbedeals in den vergangenen Jahren vorenthalten zu haben. Konkret geht es um rund 60.000 Euro, die Dana aus einem Werbedeal mit dem Diätunternehmen Weight Watchers im Jahr 2020 zustehen sollen. Sie behauptet, Alexander habe ihr die vereinbarten Zahlungen nicht überwiesen, und nun kämpft sie um ihr Recht.

Alexander bestreitet die Vorwürfe und erhebt seinerseits Gegenforderungen. Er behauptet, Dana schulde ihm 30.000 Euro als Provision aus einem Werbevertrag mit dem Discounter Aldi aus dem Jahr 2018. Laut Alexander habe Dana für die Kampagne "Mode für Minis" 300.000 Euro erhalten, wovon ihm als Manager zehn Prozent zustünden. Dana hingegen betont, dass sie diesen Deal eigenständig ohne seine Vermittlung abgeschlossen habe. Vor Gericht sagten Zeugen aus, die ihre Darstellung bestätigten. "Ich habe Dana Schweiger über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Sie fädelte den Deal selbst ein", erklärte etwa der Geschäftsführer einer Handelsgesellschaft, die den Aldi-Deal abwickelte, vor Gericht.

Für Dana ist dieser Rechtsstreit nicht nur geschäftlich, sondern auch persönlich eine große Belastung. Alexander galt jahrelang als enger Freund der Familie Schweiger und war häufig Gast bei gemeinsamen Feiern. "Dass ausgerechnet so eine Person dich betrügt, ist echt enttäuschend", sagte sie nach der Verhandlung im Bild-Interview und betont zudem: "Ich habe ihm oft angeboten, mir zurückzuzahlen, was er mir schuldet. Er hat erst reagiert, als er den Brief vom Rechtsanwalt bekommen hat. Es ist seine Aufgabe als Management, mich zu beschützen, dass ich fair behandelt werde. Und dass gerade er dann so etwas macht, ist nicht nett." Das Gerichtsurteil wird Anfang Dezember erwartet.

Anzeige Anzeige

Splash News Dana Schweiger, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dana Schweiger im Februar 2017 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige